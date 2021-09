An Giang mở rộng mô hình cấp cứu người bị tai nạn giao thông

Sau một năm triển khai mô hình cấp cứu người bị tai nạn giao thông, Công an TP Long Xuyên đã tiếp nhận tài trợ thêm 3 xe cứu thương cho các phường.

Ngày 4/9, Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, ra mắt mô hình xe hỗ trợ y tế và cấp cứu người bị tai nạn giao thông. Hoạt động này được nhân rộng từ mô hình cấp cứu người bị tai nạn giao thông (TNGT) do Công an tỉnh An Giang triển khai một năm trước.

Trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng công an TP Long Xuyên, cho biết mô hình này giúp công an các xã, phường kịp thời tiếp nhận tin báo tai nạn, yêu cầu giúp đỡ của người dân và tổ chức phương tiện hỗ trợ y tế, đưa người bị TNGT đến bệnh viện.

Ôtô của mô hình này còn sử dụng cho một số hoạt động như hỗ trợ di chuyển người và đồ đạc trong các trường hợp khẩn cấp, khắc phục sự cố tai nạn, thiên tai... Kinh phí hoạt động của mô hình duy trì từ nguồn xã hội hóa.

Sau một năm triển khai mô hình cấp cứu người bị tai nạn giao thông, Công an TP Long Xuyên tiếp nhận 58 tin báo TNGT. Lực lượng của mô hình kịp thời đưa đi cấp cứu 20 trường hợp, số còn lại được người dân đưa vào bệnh viện.

Một năm qua, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang chi 22 triệu đồng để hỗ trợ 19 trường hợp người bị TNGT từ nguồn 100 triệu đồng của Giám đốc Công an tỉnh An Giang hỗ trợ.

Trong gần 2 tháng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, công an các xã, phường của TP Long Xuyên đã đưa 44 người dân đi cấp cứu. Trong đó, 38 trường hợp bệnh nặng, 4 sản phụ, 2 người bị TNGT.

Từ hiệu quả trong việc đưa người bệnh và người bị TNGT đi cấp cứu kịp thời, Công an TP Long Xuyên mở rộng mô hình có ý nghĩa này. Để mô hình hoạt động hiệu quả hơn, một số doanh nghiệp và cá nhân đã hỗ trợ 2 ôtô và một xe cứu thương có tổng giá trị gần 900 triệu đồng cho Công an xã Mỹ Khánh, Mỹ Hòa Hưng và phường Mỹ Thạnh.

