An Giang lần đầu tổ chức Ngày hội sách

Ngày hội sách tỉnh An Giang lần I năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 6/11/2022 tại Quảng trường Trưng Nữ Vương (TP Long Xuyên).

Ngày hội sách An Giang lần I năm 2022 là hoạt động chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang, Ngày hội sách tỉnh An Giang lần I năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 6/11/2022. Đây là hoạt động nằm trong Tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022).

Ngày hội sách triển lãm sách địa chí, kỷ yếu khoa học, luận văn, luận án, từ điển, sách Hán Nôm và trưng bày sách dành cho người khiếm thị (sách nói, sách minh họa nổi, sách chữ nổi...), các bài viết đạt giải cuộc thi tìm hiểu quê hương và con người An Giang, Đại sứ Văn hóa đọc; Trưng bày hình ảnh “Nam Bộ xưa và nay”, “An Giang xưa”.

Ngày hội sách xây dựng các không gian đọc sách, tổ chức gian hàng viết thư pháp, thư viện lưu động đa phương tiện nhằm phục vụ nhu cầu bạn đọc.

Bên cạnh đó, trong những ngày hội sách còn diễn ra các hoạt động, như: Thi kể chuyện sách, kể chuyện tranh thiếu nhi, làm các sản phẩm handmade, làm mặt nạ hóa trang các nhân vật trong sách, thi thiết kế bìa sách, thi thời trang môi trường…

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang, Ngày Hội sách là ngày hội của những người yêu sách, sân chơi văn hóa lành mạnh, bổ ích cho nhiều đối tượng bạn đọc, nhất là sinh viên học sinh và thiếu nhi, là hoạt động tôn vinh văn hóa đọc, có ý nghĩa thiết thực về nhiều mặt, nhất là ý nghĩa chính trị, văn hóa, xã hội.

Ngày hội góp phần lan tỏa phong trào đọc sách, tình cảm yêu mến sách trong cộng đồng, giới thiệu những giải pháp, công nghệ mới phục vụ cho nhu cầu đọc sách, khám phá và tìm hiểu tri thức thông qua việc đọc của đông đảo người dân trong tỉnh An Giang.