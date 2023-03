An Giang khen thưởng vụ bắt 18,6 kg ma túy

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang thưởng nóng cho Công an tỉnh An Giang, Công an huyện An Phú và 2 cá nhân có thành tích trong vụ bắt giữ 18,6 kg ma túy.

Ngày 7/3, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình, thưởng nóng cho Công an tỉnh và Công an huyện An Phú mỗi đơn vị 20 triệu đồng. Hai cá nhân có thành tích được thưởng, cùng mức 5 triệu đồng. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng tặng bằng khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia khám phá nhanh vụ vận chuyển trái phép 18,6 kg ma túy từ Campuchia vào Việt Nam. Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đã tặng giấy khen cho 8 cá nhân có thành tích trong điều tra, khám phá nhanh vụ vận chuyển trái phép chất ma túy. Phát biểu tại buổi lễ trao thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã ghi nhận, biểu dương thành tích xuất sắc của lực lượng công an. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: CACC. Như Zing đã thông tin, Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự Đinh Thanh Trực (32 tuổi, ở tỉnh Bình Thuận) và Thiều Văn Lai (27 tuổi, ở tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo kết quả điều tra, khuya 3/3, Công an huyện An Phú nhận tin báo về nhóm người đi ôtô có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội. Qua xác minh, Công an huyện An Phú xác định nhóm người nêu trên có dấu hiệu liên quan đến hoạt động phạm tội về ma túy. Ban giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp điều tra. Trực và Lai cùng tang vật. Ảnh: CACC. Khoảng 30 phút sau, cảnh sát phát hiện ôtô của nhóm trên lưu thông trên quốc lộ 91C, đoạn thuộc huyện An Phú. Phát hiện cảnh sát, nhóm người đi ôtô ném bỏ 2 túi xách bên trong có 17 túi ma túy. Đến 23h cùng ngày, cảnh sát bắt giữ Trực và Lai. Trực khai 2 thanh niên này đã cùng một người khác vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam. Qua giám định, cơ quan chức năng xác định 17 gói ma túy có trọng lượng 18,6 kg. Cảnh sát cũng đã mời chủ phương tiện cùng tài xế liên quan đến làm việc.