An Giang 'giới nghiêm' từ 20h đến 5h sáng hôm sau

Phát hiện nhiều F0 từ các đoàn người về quê, UBND tỉnh An Giang yêu cầu người dân không ra đường vào ban đêm.

Chiều 23/10, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước ký văn bản gửi các địa phương về việc thực hiện "giới nghiêm" từ 20h đến 5h hôm sau trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo công văn này, từ ngày 20/10, An Giang áp dụng Nghị quyết 128 của Chính phủ theo cấp độ 2. Ba ngày qua, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng có xu hướng tăng tại các huyện, thị xã và thành phố.

Trước nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng nếu không được kiểm soát tốt, tỉnh An Giang áp dụng "giới nghiêm" từ 20h đến 5h ngày hôm sau. Quy định này không áp dụng đối với các đơn vị phải bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch theo quy định và phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh, lực lượng đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng; các phương tiện vận tải thủy, bộ vận chuyển hàng hóa thiết yếu.

Cán bộ, công chức, viên chức tham mưu xử lý công việc, phục vụ hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND các cấp trong công tác phòng chống dịch và những trường hợp khẩn cấp khác cũng không bị cấm đi lại trong giờ "giới nghiêm".

Mỗi ngày tỉnh An Giang đón hơn 1.000 người về quê. Ảnh: Tiến Tầm.

Trao đổi với Zing, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết 3 tuần qua, địa phương đón khoảng 65.000 người hồi hương. Ngành y tế đã phát hiện gần 1.000 F0 qua xét nghiệm RT-PCR.

Với số lượng F0 cao trong các đoàn người về quê, An Giang tiếp tục duy trì chốt kiểm soát Covid-19 tại cửa ngõ. Các chốt liên vùng cấp huyện tại tỉnh này đã được tháo gỡ.

Theo quy định mới của tỉnh An Giang, những cá nhân được tiêm một liều vaccine đủ 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng được tập trung tại một địa điểm với số lượng 30 người. Những người đáp ứng một trong 2 tiêu chí này hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính nCoV trong 72 giờ được tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, làm việc tại cửa hàng, siêu thị, chợ…

Các cơ sở kinh doanh ăn uống tại An Giang chỉ được phép hoạt động 70% công suất, không bán thức uống có cồn, mỗi bàn cách nhau 2 m, lắp vách ngăn các bàn với nhau. Chủ cơ sở, nhân viên và khách phải đáp ứng một trong 3 điều kiện là tiêm ít nhất một liều vaccine đủ 14 ngày, đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng và có kết quả xét nghiệm âm tính nCoV trong thời hạn 72 giờ.

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, tỉnh An Giang ghi nhận 8.757 F0. Trong đó, 6.584 người khỏi bệnh, 2.046 trường hợp đang điều trị.