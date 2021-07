An Giang có thêm 11 người nghi mắc Covid-19

Ngoài 10 người liên quan ổ dịch tại thị trấn Long Bình, An Giang ghi nhận thêm một ca nghi mắc Covid-19 thuộc diện F1.

Sáng 7/7, lãnh đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang cho biết từ chiều ngày 6 đến sáng 7/7, thị trấn Long Bình của huyện An Phú có 10 trường hợp dương tính với nCoV. Những ca này nằm trong khu cách ly hoặc vùng phong tỏa.

Tại huyện Tịnh Biên (An Giang), ông C.S. được xác định nghi mắc Covid-19. Người này liên quan bệnh nhân L.H.Đ. (31 tuổi, ở khóm Châu Long 7, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc).

Nhiều nơi ở huyện An Phú, tỉnh An Giang, đang giãn cách theo Chỉ thị 16 vì có ổ dịch Covid-19. Ảnh: Nhật Tân.

Trước đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Châu Phú (An Giang) ra thông báo khẩn về trường hợp F1 là bà P.T.N.P. (ngụ xã Khánh Hòa) có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 tại TP Châu Đốc.

Cơ quan chức năng huyện Châu Phú yêu cầu những người từng tiếp xúc với bà P. nhanh chóng liên hệ cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn giám sát, xét nghiệm, cách ly y tế.

An Giang có tổng cộng 62 trường hợp mắc Covid-19 tại huyện An Phú (6 người), Tịnh Biên (19), Châu Thành (30), Tri Tôn (3), Trung tâm Y tế Châu Phú (1) và Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh An Giang, đóng tại Châu Đốc (3).