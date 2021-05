An Giang có tân Bí thư Tỉnh ủy

Trước khi trở thành Bí thư Tỉnh ủy An Giang, ông Lê Hồng Quang là Phó chánh án Thường trực TAND Tối cao.

Sáng 5/5, An Giang tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị trong công tác cán bộ.

Tại đây, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chánh án Thường trực TAND Tối cao, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai mong tân Bí thư An Giang sẽ tiếp tục phát huy năng lực, dành nhiều tâm huyết cho sự phát triển của địa phương, cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đoàn kết, phấn đấu, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công ông Lê Hồng Quang giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ An Giang nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: TTXVN.

Đặc biệt, phấn đấu đến năm 2025 kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và đạt mức trung bình cả nước; đến năm 2030 đạt trên mức trung bình cả nước; xây dựng Đảng bộ An Giang trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và hệ thống chính trị.

Bà Trương Thị Mai cũng mong muốn Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, gương mẫu, nỗ lực vượt qua khó khăn, cùng Bí thư Tỉnh ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhân dịp này, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng chúc mừng bà Võ Thị Ánh Xuân - người tiền nhiệm của ông Lê Hồng Quang, đã được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch nước.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Hồng Quang chia sẻ được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Tỉnh ủy An Giang là niềm vui, là vinh dự của bản thân nhưng cũng là trọng trách trước Đảng, trước nhân dân.

Để hoàn thành trọng trách đó, ông cam kết sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh ủy An Giang đoàn kết nhằm xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh, xây dựng An Giang ấm no, phồn thịnh.

Tân Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhấn mạnh An Giang là tỉnh có lợi thế về phát triển nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, khoa học - kỹ thuật đang là nhu cầu hết sức cấp bách. Do vậy, An Giang cần đổi mới phương pháp tiếp cận, thích nghi với điều kiện thực tiễn và làm tốt công tác dự báo tình hình để có định hướng phù hợp.

Ông Lê Hồng Quang sinh năm 1968, quê ở huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Là tiến sĩ Luật, ông Quang có nhiều năm liền công tác trong các cơ quan tư pháp.

Từ năm 2014 đến 2017, ông được Trung ương luân chuyển giữ các chức vụ Phó bí thư, rồi Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang.

Từ tháng 6/2017, ông được phân công giữ chức vụ Phó chánh án TAND Tối cao.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ông tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.