An Giang cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 ở nhiều khu vực

Với nhiều ca mắc chưa rõ nguồn lây, An Giang áp dụng Chỉ thị 15 và 16 ở một số địa bàn có nguy cơ lây nhiễm cao.

Tối 5/7, ông Trần Hòa Hợp, Chủ tịch UBND huyện An Phú (An Giang), ký quyết định giãn cách theo Chỉ thị 15 của Chính phủ đối với toàn huyện An Phú, từ 0h ngày 6/7 đến hết ngày 9/7.

Đối với thị trấn Long Bình, khu vực giãn cách theo Chỉ thị 16 đến 7h ngày 10/7 là khu dân cư ấp Tân Khánh (trừ trụ sở UBND thị trấn Long Bình và Công an thị trấn Long Bình), khu vực tổ 1, 2, 3, 4, 5, 6 và tổ 9 thuộc ấp Tân Bình. Xã Khánh Bình áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 tại tổ 8, 9, 10, 14, 15, 16 thuộc ấp Bình Di đến 11h ngày 14/7.

Ban Chi đạo phòng, chống dịch Covid-19 họp triển khai công tác phòng, chống dịch. Ảnh: T.H.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Châu Đốc (An Giang) yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ 0h ngày 6/7.

Địa phương này cũng yêu cầu dừng hội họp và các sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng; giữ khoảng cách tối thiểu 2 m giữa người với người tại các địa điểm công cộng; không tập trung từ 3 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Các hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao, giải trí, tôn giáo tín ngưỡng cũng được yêu cầu tạm dừng.

Ngoài quy định đám tang không quá 30 người, đám cưới không quá 20 người, UBND TP Châu Đốc quyết định tạm dừng kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong 2 ngày 7-8/7. Việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp đợt 2 sẽ có thông báo sau.

UBND TP Châu Đốc cũng quyết định giảm 50% người làm việc tại cơ quan, công sở; tăng cường làm việc trực tuyến, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về thực hiện thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp.

Các nhà hàng, quán giải khát chỉ được phục vụ khách mua mang đi, không phục vụ tại chỗ. TP này quán triệt dừng hoạt động các quán ăn, quán nước vỉa hè, cơ sở làm đẹp, phòng gym, tiệm cắt tóc, gội đầu, dịch vụ karaoke, masage, khu vui chơi giải trí.

Các cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm, dược phẩm; xăng, dầu, điện, nước; nhiên liệu, vận tải duy trì hoạt động bình thường nhưng phải tuân thủ các yêu cầu về phòng, chống dịch.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh An Giang, địa phương này đang điều trị 64 ca mắc Covid-19.

Trong đó, huyện An Phú 14 người, Tịnh Biên 21, Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang (tại Châu Đốc) 3 người, huyện Châu Thành 13, Tri Tôn 3, Trung tâm Y tế Châu Đốc 9 và Trung tâm Y tế huyện Châu Phú 1 người.

Trường hợp bệnh nhân tử vong tại tỉnh An Giang là bệnh nhân 16660. Bà này được bác sĩ chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối, tiểu đường, suy thận mạn giai đoạn 3 và viêm phổi nặng do mắc Covid-19.

Sáng 29/6, bà L.T.L. (bệnh nhân 1660, 52 tuổi, ngụ ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình) đến Trung tâm Y tế huyện An Phú khám bệnh. Tại đây, bà L. được nhân viên y tế lấy mẫu test nhanh cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện An Phú truy vết các trường hợp tiếp xúc gần bà L. Kết quả test nhanh cho thấy chị P.T.T.N. (con bà L., 30 tuổi, công nhân tại thị xã Tân Uyên, Bình Dương, về nhà ngày 14/6) dương tính với nCoV.