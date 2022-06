An Gia tổ chức hoạt động 'Đón hè rực rỡ - Chơi vui hết cỡ' cho trẻ

Ngày 25/6, Tập đoàn BĐS An Gia (AGG) tổ chức chuỗi hoạt động “Đón hè rực rỡ - Chơi vui hết cỡ” dành cho con em cư dân cụm dự án quận 7 là Sky89, River Panorama, Skyline, Riverside.

Theo An Gia, sự kiện không chỉ tạo ra sân chơi vui hè sáng tạo, bổ ích mà còn giúp bé rèn luyện sức khỏe, thể lực và trang bị kỹ năng sống thông qua các hoạt động trải nghiệm thú vị.

Để trẻ có mùa hè bổ ích

Nằm trong chuỗi sự kiện dành cho cư dân được An Gia tổ chức hàng năm, “Đón hè rực rỡ - Chơi vui hết cỡ” năm nay diễn ra tại sảnh G khu căn hộ River Panorama (89 Hoàng Quốc Việt, quận 7, TP.HCM) với nhiều hoạt động như bong bóng nghệ thuật, đại tiệc kẹo bông, check-in cùng photobooth xinh xắn. Ngoài ra, cư dân nhí còn có cơ hội giao lưu cùng các vận động viên thể thao, làm quen bộ môn bơi lội, chèo sup…

Đặc biệt, các lớp học kỹ năng an toàn dưới nước trong chuỗi chương trình vui hè được An Gia tổ chức miễn phí. Khi hoàn thành lớp học, các bé được trao danh hiệu “Aquakids” và nhận nhiều quà tặng hấp dẫn từ chương trình.

An Gia tổ chức miễn phí lớp kỹ năng dưới nước cho trẻ.

Đại diện An Gia cho biết bơi lội là một trong những kỹ năng được khuyến khích hàng đầu bởi nhiều lợi ích, giúp bé cải thiện thể lực, tăng sức bền. Trong khi đó, bộ môn chèo sup vừa hữu ích cho tim mạch, kích thích trí não phát triển, vừa mang đến trải nghiệm mới mẻ cho trẻ.

Ngày hội giúp bé có thêm không gian sáng tạo, vận động; tạm rời xa điện thoại, máy tính để hòa mình tận hưởng ngày hè sôi động. Hơn hết, các gia đình có thêm khoảnh khắc vui vẻ, gắn kết bên nhau dịp cuối tuần. Thông qua cách bé vui chơi và tiếp xúc với người xung quanh, phụ huynh có thêm cảm nhận về tính cách cũng như thấu hiểu con hơn.

“Chúng tôi mong chương trình sẽ mang đến nhiều hoạt động thú vị để các bé được thỏa thích vui chơi trước khi bắt đầu năm học mới”, đại diện An Gia cho biết.

Theo chị Ngọc Thái - cư dân khu căn hộ Sky89 - mỗi dịp hè đến, vợ chồng chị lại “đau đầu” không biết nên cho con tham gia hoạt động gì, học thêm kỹ năng nào mới. Vì thế, khi nhận thông báo sự kiện từ chủ đầu tư An Gia, chị đã đăng ký ngay cho 2 con tham gia. “Đây vừa là cơ hội cho các con giao lưu với bạn bè đồng trang lứa tại Sky89, vừa để rèn luyện thể thao và nâng cao sức khỏe”, chị Thái nói.

Sự kiện “Đón hè rực rỡ - Chơi vui hết cỡ” đang nhận sự quan tâm của đông đảo gia đình trẻ sinh sống trong cụm dự án, căn hộ tại quận 7, TP.HCM của An Gia.

Xây dựng cộng đồng cư dân hiện đại

Với phương châm “Better and More”, trong hơn 15 năm xây dựng và phát triển, An Gia luôn nỗ lực không ngừng để mang đến trải nghiệm sống tốt hơn cho cư dân.

Trong tháng 6, doanh nghiệp cũng triển khai chuỗi chương trình Summer Camp tại Bình Dương với nhiều hoạt động dành cho thiếu nhi như workshop “Trong mắt con, nhà là…”, vẽ tranh ký họa, pháo đài vui nhộn, trồng cây xanh, đấu trường súng nước, học bơi mùa hè. Đồng thời, An Gia tổ chức các lớp học Robotics - trở thành nhà khoa học nhí, làm chocolate…

Nhiều lớp học được triển khai nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho trẻ.

Trước đó, An Gia công bố hợp tác Tổ chức Giáo dục Global Embassy, phát triển các mô hình giáo dục được đầu tư bài bản theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm phục vụ cộng đồng cư dân tại các dự án của doanh nghiệp này.

Dự án đầu tiên đánh dấu hợp tác giữa 2 doanh nghiệp là hệ thống giáo dục mầm non Em Maison Preschool dành cho trẻ từ 18 tháng đến 6 tuổi tại khu biệt lập The Standard (Bình Dương). Theo An Gia, Em Maison Preschool sẽ mang đến môi trường giáo dục tiên tiến, ưu việt cho con em cư dân khi sinh sống trong khu biệt lập The Standard. Đồng thời, đây là cơ hội để doanh nghiệp tích hợp điều kiện sống tối ưu và hoàn thiện tiện ích, dịch vụ nhằm góp phần phát triển thế hệ trẻ.

“Với vai trò nhà phát triển bất động sản, chúng tôi không chỉ tập trung cung cấp ra thị trường những dự án chất lượng tại vị trí giàu tiềm năng, mà còn nỗ lực nâng cao trải nghiệm sống của cư dân bằng những hoạt động thiết thực. Ngay cả trong 2 năm dịch bệnh vừa qua, đội ngũ cán bộ nhân viên An Gia cũng tích cực thực hiện các chương trình đồng hành cùng cư dân, hỗ trợ nhu yếu phẩm, trang bị góc y tế và phát động nhiều chiến dịch vì cộng đồng. Riêng năm 2021, chúng tôi ủng hộ gần 30 tỷ đồng vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành trên cả nước”, đại diện An Gia chia sẻ.