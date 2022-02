An Gia sáp nhập 2 công ty con

Hai công ty con này của An Gia đang hợp tác triển khai dự án The Standard Central Park (Tân Uyên, Bình Dương), dự kiến bàn giao trong năm nay.

Mới đây, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia thông qua chủ trương sáp nhập công ty con là Công ty CP Đầu tư Thương mại và Phát triển An Tường vào Công ty CP Đầu tư Bất động sản Lê Gia.

Thành lập năm 2017, An Tường là công ty con của An Gia với vốn điều lệ 180 tỷ đồng , hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tư vấn quản lý bất động sản.

Còn Lê Gia từng là công ty con của Saigonres trước khi doanh nghiệp này chuyển nhượng toàn bộ 70% vốn tại đây cho An Gia năm 2020. Vốn điều lệ của Lê Gia sau khi được nâng lên vào giai đoạn này là 225 tỷ đồng .

Phối cảnh dự án liên quan 2 công ty con mới sáp nhập của An Gia. Ảnh: AGG.

Sau khi về tay An Gia, Lê Gia hợp tác cùng An Tường triển khai dự án biệt thự biệt lập cao cấp cho giới doanh nhân The Standard Central Park (Tân Uyên, Bình Dương), với tổng vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng , khởi công hồi tháng 2/2020.

Dự án trải rộng trên quy mô 6,9 ha với 375 sản phẩm nhà liền kề, shophouse, trong đó, chủ đầu tư cho biết đã chi hàng triệu USD để xây dựng clubhouse và công viên trung tâm nội khu với nhiều tiện ích. Theo tiến độ, The Standard Central Park dự kiến được bàn giao trong năm nay.