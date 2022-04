An Gia ra mắt 12 căn shophouse 5 mặt tiền tại trung tâm Bình Chánh

Tập đoàn bất động sản An Gia (AGG) tiếp tục ra mắt dòng sản phẩm shophouse thuộc khối đế khu phức hợp Westgate tại trung tâm hành chính Bình Chánh với số lượng 12 căn.

Trên thị trường bất động sản, shophouse được đánh giá là kênh đầu tư lý tưởng khi sở hữu lợi thế “3 trong 1”: Vừa để ở, vừa kinh doanh hoặc cho thuê kinh doanh mà không phải tốn chi phí cải tạo.

Đại diện An Gia nhận định shophouse có tốc độ gia tăng giá trị cao trong các phân khúc hiện nay. Tuy nhiên, để sản phẩm shophouse mang lại giá trị lớn, dự án phải được mạnh tay đầu tư. Chủ đầu tư phải dám hy sinh quỹ đất để tạo ra hai, ba mặt tiền lớn, giúp shophouse có vị trí đắc địa, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh doanh.

Lợi thế 5 mặt tiền

Trong khu phức hợp Westgate (Bình Chánh), dòng sản phẩm shophouse được chủ đầu tư bố trí tại 5 mặt tiền đường gồm đại lộ Nguyễn Văn Linh, đại lộ Tân Túc, đối diện UBND huyện Bình Chánh, bệnh viện huyện Bình Chánh và công viên trung tâm rộng 2 ha.

Mặt tiền đại lộ Nguyễn Văn Linh với lưu lượng giao thương sầm uất có thể giải quyết nhu cầu tìm kiếm mặt bằng xứng tầm thương hiệu, mang lại diện mạo mới cho các doanh nghiệp lớn trong quá trình phát triển và mở rộng quy mô kinh doanh. Còn mặt tiền đại lộ Tân Túc (rộng 6 làn xe), mặt tiền đối diện UBND phù hợp cho thuê văn phòng giao dịch, chuỗi cửa hàng văn phòng phẩm, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi…

Khu phức hợp Westgate sở hữu 5 mặt tiền. Ảnh phối cảnh.

Trong khi đó, mặt tiền đối diện bệnh viện Bình Chánh khai thác tốt các nhu cầu về y tế, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, làm đẹp. Mặt tiền đối diện công viên cây xanh phù hợp triển khai mô hình kinh doanh quán cà phê, nhà hàng…

Có thể nói, vị thế này không chỉ tối ưu khả năng khai thác kinh doanh và tiếp cận lượng khách lớn, mà còn tạo ra mô hình dịch vụ hoàn chỉnh cho cư dân trong khu phức hợp Westgate cũng như thu hút dân cư khu vực bên ngoài.

Mặt khác, một điểm cộng sinh lợi tương lai là dự án thuộc lõi trung tâm hành chính Bình Chánh. Đây là khu vực có hạ tầng cơ sở hoàn thiện, đa tiện ích công, được chính quyền địa phương tích cực điều chỉnh quy hoạch nhằm thực hiện mục tiêu “hạt nhân” tăng trưởng của đề án thành lập thành phố năm 2025.

Phục vụ trực tiếp khoảng 14.000 khách hàng

Điểm đặc biệt của sản phẩm shophouse tại dự án Westgate là thiết kế một trệt một lầu với diện tích đa dạng, trung bình 100-300 m2. Mỗi căn sở hữu bãi đỗ xe phía trước và hai lối ra vào riêng biệt, vừa thuận tiện kinh doanh, vừa để ở, đồng thời là tài sản tích lũy gia tăng giá trị theo thời gian, do đó nhận được sự quan tâm lớn từ thị trường.

Shophouse Westgate đáp ứng nhu cầu của khoảng 14.000 khách hàng. Ảnh minh họa.

Đại diện An Gia cho biết với lợi thế mặt tiền sầm uất, shophouse Westgate có thể phục vụ trực tiếp 8.000-10.000 cư dân sinh sống nội khu. Shophouse cũng có thể tiếp cận thêm khoảng 4.000 khách hàng gồm cán bộ công nhân viên làm việc tại khu hành chính Bình Chánh, khách vãng lai và cư dân lân cận.

Khi dự án đi vào hoạt động, Westgate hứa hẹn là nơi tập trung đa dạng loại hình thương mại - dịch vụ từ mua sắm, ẩm thực đến thư giãn, giải trí, chăm sóc sức khỏe… cùng sự tham gia của các tên tuổi lớn trong lĩnh vực F&B, hệ thống bán lẻ và cửa hàng tiện lợi.

Theo đánh giá của thị trường, dòng sản phẩm shophouse tại các dự án An Gia đáp ứng tốt hiệu suất cho thuê, kinh doanh, đồng thời giúp nâng cấp đời sống cư dân, gia tăng vị thế của dự án. Đơn cử mới đây, một loạt thương hiệu như GS25, 7-Eleven, Pharmacity,… chính thức có mặt và đi vào hoạt động tại chuỗi shophouse khối đế các dự án căn hộ do An Gia làm chủ đầu tư.

Thanh toán 15% đến khi nhận nhà

Theo đại diện An Gia, thiếu hụt nguồn cung là lý do khiến giá bán shophouse tại TP.HCM liên tục xác lập mặt bằng mới qua các năm. Hiện giá trung bình đạt khoảng 150 triệu đồng/m2. Tỷ lệ tăng giá thuần của dòng sản phẩm shophouse ghi nhận ở mức 8-10% theo năm.

Giá bán shophouse tại TP.HCM tăng cao. Ảnh minh họa.

Đại diện An Gia đánh giá nhu cầu thị trường đang ngày càng tăng với tỷ lệ hấp thụ trên 90%. Lợi nhuận từ cho thuê shophouse có thể đạt 8-12%/năm cùng tiềm năng tăng giá ở ngưỡng 10-30%/năm, phần nào giải thích lý do shophouse là loại hình được giới đầu tư săn đón.

Với shophouse Westgate, người mua chỉ cần thanh toán 15% và ngưng đến khi nhận căn hộ vào quý IV/2023 mới thanh toán tiếp. Còn lại, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất, ân hạn nợ gốc, đồng thời cam kết lợi nhuận lên đến 18%.

Ngoài ra, chủ đầu tư chiết khấu thêm 1% cho cổ đông AGG và khách hàng tại một số khu vực như Bình Chánh, Bình Tân, Bình Thạnh, Tân Phú, quận 10… cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác.

Theo quan sát của của giới đầu tư, shophouse đang tạo hấp lực lớn trên thị trường bất động sản. Khi dịch bệnh được kiểm soát, nhu cầu sở hữu và thuê mặt bằng gia tăng, shophouse khối đế tại các tòa chung cư cao tầng sẽ càng được săn đón bởi tính khan hiếm, thanh khoản cao.