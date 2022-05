An Gia hợp tác Global Embassy triển khai mô hình giáo dục mầm non

Tập đoàn Bất động sản An Gia (AGG) hợp tác tổ chức giáo dục Global Embassy, triển khai xây dựng trường mầm non Em Maison Preschool tại khu biệt lập The Standard (Bình Dương).

Thông qua mạng lưới kết nối các chuyên viên và tổ chức giáo dục hàng đầu, Global Embassy - đại diện chính thức của tổ chức Reggio Children (Italy) tại Việt Nam - sẽ triển khai các chương trình, hoạt động, hệ thống trường học. Đồng thời, đơn vị này tiến hành khóa bồi dưỡng nghiệp vụ, đào tạo chuyên môn cho đội ngũ nhân sự, giáo viên tại hệ thống cơ sở giáo dục thuộc dự án của Tập đoàn Bất động sản An Gia.

Hệ thống giáo dục tiêu chuẩn quốc tế

Đại diện An Gia cho biết, với vai trò nhà phát triển bất động sản, doanh nghiệp luôn chú trọng đầu tư và phát triển các dự án quy mô lớn. Trong đó, tập đoàn dành nhiều diện tích để xây dựng tiện ích - dịch vụ, trường mầm non chuẩn quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu thực của khách hàng. “Hợp tác Global Embassy là bước khởi đầu trong chiến lược phát triển các mô hình giáo dục bài bản theo tiêu chuẩn quốc tế, nhằm phục vụ cộng đồng cư dân, đặc biệt những gia đình trẻ sinh sống tại dự án của An Gia”, vị này nói.

Đại diện An Gia (phải) bắt tay đại diện Global Embassy tại sự kiện hợp tác.

Theo Global Embassy, việc thoả thuận hợp tác An Gia xây dựng hệ sinh thái giáo dục toàn diện là cơ sở để doanh nghiệp triển khai, thúc đẩy và lan tỏa hướng tiếp cận Reggio Emilia với văn hóa Việt Nam, trong môi trường Việt Nam. Đây là hướng tiếp cận giảng dạy, học tập thông qua dự án với triết lý giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Các giáo viên lắng nghe, tìm hiểu từng sở thích, năng khiếu của học sinh để cùng nhau trao đổi, lên ý tưởng và kế hoạch giảng dạy phù hợp. Từ đó, trẻ được xây dựng nền tảng vững chắc để trở thành công dân toàn cầu, am hiểu và trân trọng giá trị truyền thống Việt Nam.

“Chúng tôi rất vinh dự được đồng hành An Gia triển khai, mở rộng các mô hình giáo dục, hệ thống trường học để góp phần mang đến trải nghiệm giáo dục tốt cho con em của cư dân”, ông Bùi Vu Thanh, nhà sáng lập Global Embassy, chia sẻ.

Tại Việt Nam, Global Embassy được biết đến là thành viên hệ thống giáo dục Embassy Education, đại diện của tổ chức Reggio Children (Italy).

Dự án đầu tiên tại The Standard

Để hiện thực hóa mục tiêu “lấy trẻ làm trung tâm”, An Gia và Global Embassy triển khai hệ thống giáo dục mầm non đầu tiên - Em Maison Preschool dành cho trẻ từ 18 tháng đến 6 tuổi tại khu biệt lập The Standard (Bình Dương). Điểm đặc biệt của Em Maison Preschool là hướng tiếp cận Reggio Emilia được Vụ Giáo dục Mầm non đánh giá tiến bộ, sáng tạo, phù hợp điều kiện giáo dục Việt Nam.

Minh họa một góc không gian học tập cho các bé tại Em Maison Preschool.

Theo ông Bùi Vu Thanh, Em Maison Preschool là một trong những dự án tâm đắc nhất của Global Embassy, không chỉ giúp các gia đình có điều kiện lĩnh hội hướng tiếp cận Reggio Emilia, mà còn trao quyền để mọi trẻ em Việt biết và học tập trong môi trường hiện đại. “Chúng tôi rất mong con của cư dân thuộc dự án An Gia được tiếp cận một hướng giáo dục mới, để thành công hơn và trở thành phiên bản đẹp nhất của mình”, ông Thanh nói.

Mô hình tích hợp hướng tiếp cận Reggio Emilia hiện phổ biến ở những nước phát triển, khi người dân ngày càng nhận thức và yêu cầu cao hơn về giáo dục. Tại Việt Nam, Global Embassy tiên phong áp dụng phương pháp này trong giáo dục thế hệ trẻ.

“Chúng tôi tin rằng hệ thống Em Maison Preschool sẽ mang đến môi trường giáo dục tiên tiến, ưu việt nhất cho con em cư dân sinh sống trong khu biệt lập The Standard. Đồng thời, đây là cơ hội để An Gia tích hợp các điều kiện sống tối ưu, hoàn thiện hơn tiện ích, dịch vụ nhằm góp phần phát triển thế hệ trẻ và nâng cao chất lượng sống của cư dân”, đại diện An Gia cho biết.

Khu biệt lập phong cách resort The Standard tại Bình Dương.

Ngoài trường mầm non Em Maison Preschool, dự án The Standard được chủ đầu tư trang bị chuỗi tiện ích phong cách resort như clubhouse triệu USD, công viên trung tâm 4.000 m2, khu vực cà phê, hồ bơi, khu vui chơi ngoài trời, phòng gym, yoga, bar-lounge sang trọng…

Mặt khác, An Gia tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ nhờ hệ thống quản gia “all in one” cung cấp chuỗi tiện ích - dịch vụ chất lượng tương đương các khách sạn 5 sao như giúp việc, giặt ủi, rửa xe, bảo trì, sửa chữa thiết bị điện nước, chăm sóc thú cưng hoặc đặt hoa, mua bánh sinh nhật, tổ chức tiệc… giúp cư dân cảm nhận trọn vẹn giá trị sống tại The Standard.

Tọa lạc tại Tân Phước Khánh 10 (Bình Dương), khu biệt lập The Standard là bước đi đón đầu xu thế của An Gia. Dự án hấp dẫn khách mua bởi dòng sản phẩm nhà phố liền kề được quy hoạch khép kín, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu ở thực của giới chuyên gia, kỹ sư cấp cao.