An Gia gỡ khó cho người mua khi căn hộ tăng giá phi mã

Trước tình trạng giá BĐS tại TP.HCM tăng cao, Tập đoàn An Gia (AGG) triển khai loạt chính sách thanh toán linh hoạt, hỗ trợ khách hàng và nhà đầu tư có cơ hội sở hữu căn hộ vừa ý.

Dù chịu tác động của Covid-19, giá bán căn hộ vẫn tăng cao. Theo công ty tư vấn Colliers Việt Nam, bình quân giá bán căn hộ tại TP.HCM năm 2021 tăng 10-15% so với cùng kỳ năm 2020. Tốc độ tăng giá bán sơ cấp căn hộ tại khu vực này cũng ghi nhận cao hơn Hà Nội, Đà Nẵng khoảng 5-10%.

Người mua tìm hiểu dự án Westgate tại huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Theo Savills Việt Nam, trong quý 4/2021, các căn hộ, dự án hạng C tại TP.HCM có giá bán đến 56,5 triệu đồng/m2, tăng 27% theo năm. Một số sản phẩm cũng tăng giá bán lên 11% so với quý trước, do giá cao ở giai đoạn mới mở bán hoặc những căn hộ cuối của các dự án có tiến độ xây dựng tốt.

Nghiên cứu của DKRA Việt Nam cho thấy riêng tháng 1 và 2 năm nay, mặt bằng giá bán sơ cấp phân khúc căn hộ ghi nhận mức tăng đáng kể. Cá biệt, một số dự án tại TP.HCM tăng giá 5-8% so với giai đoạn trước. Đáng nói, nguồn cung BĐS tiếp tục khan hiếm do chậm phê duyệt dự án, áp lực giá vật liệu đầu vào, chi phí đất, nhân công… dẫn đến mặt bằng giá BĐS tăng. Trong khi đó, nhu cầu sở hữu nhà của người dân ngày càng lớn.

Theo An Gia, trong bối cảnh hiện nay, người mua nên cân nhắc dòng vốn tích lũy để tìm kiếm hình thức an cư phù hợp. Nhà phát triển BĐS này tính toán nếu mua căn hộ giá 3 tỷ đồng , vốn sẵn tối thiểu nên có là 1,5 tỷ đồng . Trường hợp chỉ có 500-600 triệu đồng, cơ hội sở hữu nhà ở vẫn có nhưng nên tìm kiếm các dự án vừa triển khai.

Người mua thanh toán tối đa 699 triệu đồng đợt đầu để sở hữu căn hộ Westgate.

Đơn cử tại dự án Westgate (Bình Chánh, TP.HCM), chủ đầu tư An Gia đang áp dụng chính sách bán hàng linh hoạt. Theo đó, người mua thanh toán tối đa 699 triệu đồng cho đến khi nhận nhà dự kiến vào quý IV/2023. Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất, ân hạn nợ gốc, đồng thời cam kết lợi nhuận đến 18%.

Với khoản thanh toán ban đầu 699 triệu đồng, người mua có thể sở hữu căn hộ nhiều phòng ngủ hoặc mua cùng lúc nhiều sản phẩm cho mục đích đầu tư. An Gia tính toán đến lúc nhận nhà, mức sinh lời có thể đạt 70-200% khi biên độ tăng giá căn hộ trung bình 10-30% sau 1-2 năm.

“Chính sách này được thiết kế để hỗ trợ các gia đình trẻ trong bối cảnh giá thị trường căn hộ tăng cao. Về góc độ đầu tư, chính sách này mang lại nhiều lợi thế cho người mua nhà, đặc biệt nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính”, đại diện An Gia nhấn mạnh.

Westgate có chuỗi tiện ích hiện đại, nổi bật trong phân khúc. Ảnh phối cảnh.

Tọa lạc trung tâm hành chính Bình Chánh, khu phức hợp Westgate có quy mô hơn 2.000 căn hộ với 4 tòa tháp Seine, Danube, Mekong và Thames. Dự án được chủ đầu tư mạnh tay trang bị trên 50 tiện ích như co-working space, rooftop garden (vườn trên không), sân tennis, phòng tập golf giả lập, vườn thiền… Mặt khác, dự án thừa hưởng mảng xanh rộng lớn với công viên nội - ngoại khu rộng gần 4 ha.

Đặc biệt, An Gia mạnh tay đầu tư công nghệ chiếu sáng cho dự án Westgate. Cụ thể, toàn bộ thiết kế facade (mặt đứng) của dự án được mô phỏng theo chủ đề “Shape of nature” lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thiên nhiên. Bên trong, chủ đầu tư tập trung tăng trải nghiệm thị giác với công viên ánh sáng rộng khoảng 1,9 ha.

“Từng chi tiết được chúng tôi và đối tác Lightbox (trụ sở Singapore) chú trọng bằng sự chỉn chu, sáng tạo và tính thẩm mỹ cao, góp phần tăng giá trị dự án”, đại diện An Gia khẳng định.

Sau khi hoàn thành, Westgate được kỳ vọng trở thành biểu tượng ánh sáng độc đáo tại Bình Chánh. Dự án không chỉ đáp ứng tiêu chí về vị trí, tiện ích mà còn thu hút giới đầu tư, gia đình trẻ nhờ mức giá và phương thức thanh toán linh hoạt. Đặc biệt, trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm, giá nhà đất tiếp tục tăng, chính sách từ An Gia được xem như cơ hội hiếm có để người mua nhanh chóng sở hữu căn hộ ưng ý.