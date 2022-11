An Gia công bố loạt ưu đãi lớn cho người mua căn hộ Westgate

Trước sức ép lãi suất tăng tác động đến người vay mua nhà, Tập đoàn BĐS An Gia công bố chính sách hỗ trợ lãi suất tối đa 10%/năm cho người mua căn hộ Westgate Bình Chánh.

Với đối tượng khách hàng trẻ, điều họ quan tâm nhất khi mua nhà là vấn đề tài chính. Vì vậy, việc các chủ đầu tư hỗ trợ lãi vay giúp người mua được lợi, kể cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư.

Hỗ trợ lãi suất 10%/năm, kéo dài 12 tháng sau khi nhận nhà

Thực tế dù dư địa cho vay không còn nhiều, với các dự án đáp ứng nhu cầu thực, người mua nhà vẫn có thể tiếp cận vốn vay như kỳ vọng.

“Tiêu chí của chúng tôi hướng đến người mua ở thực nên ngay từ đầu, chiến lược bán hàng đã xác định rất rõ: Sản phẩm thực - giá trị thực thay vì dùng các hình thức chiêu thị để thu hút thị trường”, đại diện An Gia nói.

Căn hộ Westgate hấp dẫn người mua ở thực lẫn nhà đầu tư.

Với Westgate, chủ đầu tư không chỉ cung cấp cho thị trường nguồn cung giá trị tại vị trí trung tâm hành chính Bình Chánh, mà còn chú trọng thiết kế chính sách bán hàng linh hoạt, hỗ trợ tối đa người mua nhà.

Lấy ví dụ trên căn hộ 85 m2 có mức giá khoảng 3,5 tỷ đồng , người mua chỉ cần thanh toán trước 15%, sau đó thanh toán theo tiến độ 3% mỗi đợt 2 tháng cho đến khi nhận nhà vào quý IV/2023 thì đóng tổng cộng 30%, tương đương khoảng 1 tỷ đồng . Còn lại, ngân hàng giải ngân, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất tối đa 10%/năm, kéo dài đến 12 tháng sau khi nhận nhà.

Anh Thế Vũ (42 tuổi, Bình Tân) - một nhà đầu tư lâu năm - cho rằng chính sách này thực sự mang lại nhiều lợi thế cho người mua nhà. “Thay vì trả 100% số vốn tự có, tôi có thể phân bổ nguồn tiền nhàn rỗi cho nhiều hạng mục đầu tư nhờ các chương trình hỗ trợ lãi suất”, anh Vũ cho biết.

Theo An Gia, hiện lãi suất ưu đãi cho khoản vay mới dành cho cá nhân thế chấp đã tăng 8-9% lên mức 11,5% một năm tại nhóm ngân hàng tư nhân và khoảng 10% tại khối ngân hàng có vốn nhà nước. Do đó, chính sách hỗ trợ lãi suất 10%/năm là phương án hỗ trợ tốt, giúp người có nhu cầu ở thực dễ dàng tiếp cận dự án Westgate. Đồng nghĩa, chủ đầu tư chấp nhận rủi ro biến động lãi suất, đổi lại khách hàng được tối ưu lợi nhuận và giảm tải gánh nặng khi mua nhà.

Không gian sống tiện nghi tại căn hộ Westgate (Bình Chánh).

Tuy nhiên, người mua cần ước tính giá trị căn hộ dự định mua dựa trên mức thu nhập và khoản tiền có sẵn, đồng thời tính toán kỹ mức lãi sau thời gian ưu đãi cộng với nợ gốc phải trả để cân nhắc khả năng tài chính. Trong khi đó, các nhà đầu tư nên nhắm tới đầu tư trung và dài hạn, hạn chế lướt sóng, kèm theo kế hoạch rõ ràng về dòng tiền để đảm bảo lợi nhuận đầu tư.

Giãn tiến độ thanh toán đến 12 tháng sau khi nhận nhà

Với nhóm khách hàng không cần vay vốn, An Gia áp dụng chính sách thanh toán trước 25% là có thể nhận nhà và nhanh chóng thu về khoản sinh lợi nhờ cho thuê, kinh doanh. Khoản còn lại, khách hàng thực hiện thanh toán theo tiến độ 5% mỗi đợt 2 tháng trong vòng 12 tháng sau khi nhận nhà.

“Thời hạn thanh toán dài hơn, số tiền thanh toán hàng tháng ít hơn đồng nghĩa người mua được giảm tải áp lực tài chính khi mua nhà. Về góc độ đầu tư, chính sách cũng mang lại nhiều lợi thế cho người mua nhà, đặc biệt là những nhà đầu tư có nguồn vốn hạn chế”, đại diện An Gia nói.

Trong giai đoạn hiện nay, việc các chủ đầu tư giãn tiến độ thanh toán giúp khách hàng thoải mái hơn về mặt tài chính khi chỉ cần có khoản tích lũy cơ bản là có thể sở hữu bất động sản. Tuy nhiên, người mua nhà nên cân nhắc dòng vốn tích lũy để tìm kiếm dự án, sản phẩm phù hợp.

Ví dụ, mua căn hộ ở ngay giá 3 tỷ đồng thì vốn sẵn tối thiểu nên có là 1,5 tỷ đồng . Còn nếu chỉ có khoảng 500 triệu đồng, cơ hội sở hữu nhà ở vẫn có nhưng nên tìm kiếm các dự án vừa triển khai.

Dự án Westgate tại trung tâm hành chính Bình Chánh. Ảnh phối cảnh.

Ngoài các chính sách kể trên, chủ đầu tư An Gia còn tạo điều kiện cho những khách hàng có nguồn tài chính khác nhau khi tung nhiều mức chiết khấu, gồm chiết khấu 1% cho khách hàng thân thiết, 1-2% cho khách hàng mua sỉ sản phẩm, miễn phí quản lý trong 2 năm cùng gói quà tặng nội thất, điện máy… Do đó, người mua có thể yên tâm sở hữu căn hộ Westgate để an cư, đầu tư cho thuê hay tích lũy tài sản.

Là dự án nổi bật phía tây TP.HCM, Westgate không chỉ hấp dẫn nhờ mức giá và phương thức thanh toán linh hoạt, mà còn đáp ứng đầy đủ tiêu chí về pháp lý, tiện ích, không gian sống… Dự án cũng thừa hưởng sự sầm uất của khu vực cùng kết nối hoàn thiện tới sân bay quốc tế Long Thành, trung tâm quận 1 và các tỉnh thành lân cận.

Hiện chủ đầu tư chính thức cất nóc hai tháp Danube và Seine, đồng thời hoàn tất phần xây thô hai tháp Mekong, Thames và tập trung triển khai các hạng mục hoàn thiện, hệ thống hạ tầng tiện ích, chiếu sáng...