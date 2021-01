Ăn gì trong chợ Hồ Thị Kỷ?

Chợ Hồ Thị Kỷ là một trong những điểm đến để bạn khám phá nhiều món ăn ngon ở TP.HCM. Khu chợ tập trung nhiều quán xá bình dân, cho thực khách trải nghiệm ẩm thực thú vị.

Nằm sâu trong một hẻm nhỏ thuộc quận 10, chợ Hồ Thị Kỷ không chỉ là nơi tập trung giao thương, buôn bán sầm uất mà còn thu hút nhiều tín đồ ẩm thực ghé thăm. Tới đây, bạn không thể bỏ qua các món như chè, bánh bèo, súp cua...

Chè Cô Huôi

Đánh giá: 6,5/10

Địa chỉ: Đường Hồ Thị Kỷ, quận 10, TP.HCM

Giờ mở cửa: 14h30-21h

Giá: 10.000-22.000 đồng

Chè ở đây đa dạng, mức giá phù hợp nhiều đối tượng thực khách. Ảnh: Thanhantv.official.

Thực khách nhận xét:

Thảo Ngọc Linh: "Bạn tôi bảo chè quán này ăn rất ngon. Nhất là chè chuối nếp nướng nên tôi ghé đây mua về. Không gian vừa phải. Khách lai rai, chủ yếu mua về nhiều hơn. Phần chuối nếp nướng là 15.000 đồng, có nước cốt dừa để riêng. Cảm nhận khi ăn hơi thất vọng, nếp thơm nhưng chưa chín, bị sượng, chuối bên trong chưa chín, còn cứng. Nước cốt dừa ngon, nấu ngọt vừa, có chút vị mặn nhẹ, không bị gắt nên khá ngon".

Anh Thi Cao: "Mấy lần vào chợ Hồ Thị Kỷ, nay tôi mới ghé ăn thử Chè Cô Huôi. Một phần không do không phải người hảo ngọt nên tôi chưa muốn ghé. Chè chuối nướng hơi lạ, khá giống chuối luộc, dẻo dẻo, thêm bột nếp bọc chuối hơi dày nên khá ngán. Nước cốt dừa béo béo, chuối ngào, đường ngọt gắt cổ. Quán khá nhỏ nằm bên trong chợ nên không có chỗ để xe, tốt nhất là nên gửi xe ở trong chợ luôn sau đó vòng vòng quanh chợ kiếm đồ ăn là hợp lý".

Súp Cua Thảo

Đánh giá: 6,4/10

Địa chỉ: Đường Hồ Thị Kỷ, quận 10, TP.HCM

Giờ mở cửa: 13-22h

Giá: 15.000-20.000 đồng

Ghé chợ Hồ Thị Kỷ, bạn không thể bỏ lỡ món súp cua. Ảnh: Utcunggg.

Thực khách nhận xét:

Calanth Thai: "Tôi biết quán cách đây khoảng 4,5 năm. Quán thường đông khách. Súp cua hợp khẩu vị, đậm đà. Ai thích ăn đậm hơn có thể cho thêm nước tương. Phần đặc biệt súp với trứng bắc thảo không bị tanh như chỗ khác. Giá phù hợp với chất lượng".

Tina Nguyen: "Vị trí trong hẻm dễ tìm. Không gian quán nhỏ. Đồ ăn vừa miệng, hợp với khẩu vị chung của khách, chỉ là ngày càng bán mắc theo thời gian. Điểm trừ lớn là thái độ kém thân thiện của người bán".

Bánh Bèo Huế

Đánh giá: 6,5/10

Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, phường 1, quận 10, TP.HCM

Giờ mở cửa: 14h-18h30

Giá: 25.000-40.000 đồng

Bạn có thể thưởng thức ẩm thực miền Trung ngay trong khu chợ Hồ Thị Kỷ. Ảnh: Trangnhimtron.

Thực khách nhận xét:

Trần Hạnh: "Các món đựng trong thau mà cũng che chắn cẩn thận nên tôi cảm thấy cũng sạch sẽ. Tôi gọi 2 đĩa thập cẩm, một đĩa không hành, một đĩa không nem. Đĩa đầy đủ sẽ có chả, nem, hành, ruốc, chỉ có một món bánh bèo. Có thể quán nêm nước mắm hơi ngọt so với khẩu vị của tôi".

Đô Đô: "Ở đây thực đơn đa dạng, 14h30 là bắt đầu bán tới chiều tối, có khi 16h là đã hết rồi. Quán bán chủ yếu là mang đi, bạn nào muốn ngồi lại thì có chiếc bàn nhỏ kế bên. Một hộp đầy đủ tầm 30.000 đồng, có thể ăn nhiều hơn cũng được. Tôi thích bột lọc nhất, lớp bột dẻo, dai không bị cứng. Nem chả ngon, đúng vị miền Trung. Đặc biệt quán có bánh ít ram nữa, ăn khá ngon, bạn nào đi Huế rồi chắc biết món này".

Nem Nướng Quyên

Đánh giá: 7/10

Địa chỉ: Đường Hồ Thị Kỷ, quận 10, TP.HCM

Giờ mở cửa: 14-21h

Giá: 10.000 đồng

Nem nướng là món ngon phù hợp khẩu vị nhiều thực khách. Ảnh: food.diary256.

Thực khách nhận xét:

Huân Đặng: "Món nem này nói chung ăn vặt hoặc ăn chung với các món khác thì khỏi chê, do được nướng nên vị thấm rất đều toàn miếng nem. Quán này nướng rất tốt, ít bị cháy đen. Gọi một phần nem nướng, một chén nước tương dùng là tha hồ thưởng thức với bạn bè rồi".

Midori SQ: "Quán này bán 13.000 đồng cho một cây nem nướng đầy đặn, cắt nhỏ ra nhìn cũng nhiều. Vị nem của quán đậm đà, ướp cũng ngon đấy nhưng tôi thấy không đặc biệt bằng nem bò nướng sả gần đó. Nem nướng ở đây ăn giống giống nem trong bún thịt nướng. Điểm cộng là chị bán hàng nhiệt tình dễ thương".

Bánh Tráng Nhật Quỳnh

Đánh giá: 7/10

Địa chỉ: Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10, TP.HCM

Giờ mở cửa: 10-21h

Giá: 10.000-20.000 đồng

Đến TP.HCM, bạn không thể bỏ qua món bánh tráng hấp dẫn. Ảnh: Anxoancyrus.

Thực khách nhận xét:

Thao Tran: "Nước sốt khá mặn nên ăn hơi dễ ngán. Tôi gọi bánh tráng chấm mỡ bơ hành và 10 trứng cút là 25.000 đồng, bánh tráng tắc muối là 15.000 đồng. Giá rẻ nhưng chất lượng không được ngon lắm, chắc có lẽ không hợp vị tôi, nhưng ai muốn ăn thì cũng nên thử vì mỗi người mỗi khẩu vị khác nhau".

La Bu: "Sau khi nghiên cứu thì tôi quyết định gọi bánh tráng cuốn, bánh tráng chấm mỡ hàng, bánh tráng chấm me. Bánh tráng và nước chấm được để riêng, mang về đổ ra ăn cũng tiện. Sốt mỡ hành là nước khô bò với mỡ hành, hành phi, tỏi phi, bơ, trứng cút, dùng để chấm với bánh tráng không và bánh tráng cuốn. Công nhận món này ngon. Bánh tráng cuốn ăn ngon do nước sốt và xoài, còn bánh tráng me ăn thấy hơi bình thường, me còn chua quá nữa".