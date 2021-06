Ăn gì giúp cơ thể tăng sức đề kháng?

Vitamin C trong trái cây thuộc họ cam quýt làm tăng sản xuất bạch cầu, bảo vệ hệ miễn dịch cơ thể. Các loại quả mọng chứa nhiều vitamin C gồm bưởi, cam, quýt, chanh... Bạn có thể bổ sung vitamin C bằng các thức uống như nước ép cam, chanh mật ong... Những ai đau dạ dày nên thêm vào nước uống một số loại trái cây như ổi, đu đủ, rau cải thìa, bắp cải, rau mầm...