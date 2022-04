Ấn Độ phản ứng mạnh với báo cáo sắp công bố của WHO

New Delhi chỉ trích gay gắt báo cáo sắp tới của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vì văn bản này cho rằng Covid-19 làm chết 4 triệu người tại Ấn Độ, cao gấp nhiều lần con số chính thức.

Trong tuyên bố cuối tuần trước, Bộ Y tế Ấn Độ nhận định cách WHO lập mô hình toán học đối với đại dịch còn “đáng ngờ” và “chưa được chứng minh về mặt thống kê”, AFP đưa tin hôm 18/4.

Ấn Độ đã nêu lên một số lo ngại với WHO về báo cáo sắp công bố, bao gồm giả thiết “khác lạ” về mối liên hệ giữa nhiệt độ thấp và số người tử vong hàng tháng.

Ấn Độ từng trải qua đợt dịch Covid-19 nặng nề trong năm 2021. Ảnh: Reuters.

Theo Bộ Y tế Ấn Độ, nước này đã chia sẻ những lo ngại trên qua nhiều kênh liên lạc và trong các cuộc gặp từ tháng 11/2021. “Nhưng chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi thỏa mãn từ WHO”, Bộ Y tế Ấn Độ thông báo.

WHO chưa lập tức phản hồi yêu cầu bình luận của AFP.

Bộ Y tế Ấn Độ có phản ứng như trên sau khi tờ New York Times hồi tuần trước đưa tin New Delhi đang trì hoãn WHO công bố báo cáo mới vì không đồng ý với số người chết được thống kê trong đó.

Theo các nguồn tin của New York Times, báo cáo này sẽ ghi nhận ít nhất 4 triệu người tại Ấn Độ đã chết vì Covid-19 trên thực tế, cao gấp 8 lần con số chính thức của New Delhi (520.000 người).

Số ca Covid-19 tử vong của Ấn Độ trong báo cáo WHO sắp tới phù hợp với con số do tạp chí Lancet từng đưa ra hồi tháng 3. Một nghiên cứu khác đăng hồi tháng 2 trong tập san Science cũng tính toán số ca tử vong vì nCoV tại Ấn Độ ít nhất là 3,2 triệu người.

Quan chức Ấn Độ trước đó cũng bác bỏ các phương pháp được áp dụng trong hai nghiên cứu trên Lancet và Science.

Năm 2021, Ấn Độ phải trải qua đợt bùng phát Covid-19 nặng nề. Hàng nghìn người tử vong mỗi ngày trong giai đoạn đỉnh điểm, khiến bệnh viện và nhà hỏa táng bị quá tải.

Con số tử vong vì Covid-19 chính thức của Ấn Độ hiện đứng thứ 3 thế giới, sau Mỹ (hơn một triệu người) và Brazil (660.000 người).