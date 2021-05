Ấn Độ ghi nhận 4.120 ca tử vong vì Covid-19 trong một ngày

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Ấn Độ tiếp tục chiếm 50% số ca mắc Covid-19 và 30% số ca tử vong trên toàn cầu.

Theo NDTV, sáng 13/5, Bộ Y tế Ấn Độ ghi nhận 4.120 trường hợp tử vong vì Covid-19, nâng tổng số người chết lên 258.317 người.

Thêm 362.000 ca nhiễm mới được công bố, đẩy tổng số ca Covid-19 của nước này lên 23,7 triệu. Số ca nhiễm virus tại Ấn Độ đã tăng trở lại sau hai ngày giảm.

Số ca nhiễm tăng lên so với hai ngày trước đó, mặc dù số lượng mẫu xét nghiệm lại giảm nhẹ.

Số ca bệnh đang được điều trị chiếm 15,87% tổng số ca lây nhiễm trên toàn Ấn Độ. Bang Karnataka, Maharashtra, Kerala và Tamil Nadu là những bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi chiếm hơn 82% tổng số ca.

Người thân đang chuẩn bị chôn cất một nạn nhân của Covid-19. Ảnh: Reuters.

Theo WHO, Ấn Độ tiếp tục chiếm 95% số ca mắc và 93% số ca tử vong ở khu vực Đông Á và Nam Á, cũng như 50% số ca bệnh và 30% số ca tử vong trên toàn toàn cầu. Một đánh giá rủi ro về tình hình Ấn Độ cho biết đây là kết quả của "một số sự kiện tập hợp quần chúng tôn giáo và chính trị làm gia tăng sự tiếp xúc xã hội".

Cho đến nay, Ấn Độ chỉ mới tiêm phòng đầy đủ cho 2,5% dân số. Theo số liệu do Bộ Y tế Ấn Độ cung cấp, số lượng vaccine Covid-19 nước này đang có là 177 triệu liều.

Một số tiểu bang đã báo cáo tình trạng thiếu vaccine. Viện Huyết thanh và Công nghệ sinh học Bharat đã thông báo rằng có thể tăng sản lượng lên đến 100 triệu liều vào tháng 8 để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Thủ tướng Narendra Modi hôm 12/5 đã chủ trì một cuộc họp để xem xét tình trạng sẵn có của oxy và thuốc men trong nước. Ông Modi cho biết nguồn cung cấp oxy hiện tại tăng gấp ba lần so với thời kỳ đỉnh sóng đầu tiên.

Mười hai đảng đối lập lớn đã viết thư cho Thủ tướng Modi đề xuất một loạt biện pháp, bao gồm phân phối vaccine miễn phí, dừng công việc của dự án Central Vista và chuyển hướng tất cả nguồn lực hiện có nhằm xử lý đại dịch.

Chính phủ Ấn Độ cũng phản đối đối với việc WHO dán nhãn biến thể B.1.617 là "biến thể Ấn Độ". Chính quyền ông Modi nhấn mạnh rằng từ "Ấn Độ" chưa bao giờ được WHO sử dụng. WHO cũng nhấn mạnh rằng virus hoặc các biến thể không nên được xác định bằng tên của các quốc gia nơi chúng được phát hiện.

Trong khi đó, chỉ vài ngày sau khi xác chết nghi là những bệnh nhân Covid-19 được phát hiện trôi nổi ở Bihar và phía đông Uttar Pradesh, nhiều thi thể bị vùi trong cát được tìm thấy tại bờ sông Hằng. Người dân địa phương tin rằng sự thiếu hụt gỗ để hỏa táng có thể là nguyên nhân dẫn đến việc những thi thể bị chôn vùi hay thả xuống sông.

Đưa tro cốt nạn nhân Covid-19 vô thừa nhận đến sông Hằng Các tình nguyện viên Ấn Độ thu thập tro cốt từ các nhà hỏa táng để tổ chức đưa tang cho những nạn nhân Covid-19 ở thành phố Haridwar.