An Dĩ Hiên lần đầu xuất hiện sau khi chồng lĩnh án 14 năm tù

An Dĩ Hiên tránh mặt truyền thông kể từ cuối năm 2021. Cô chưa từng có mặt trong các phiên tòa xét xử tỷ phú Trần Vinh Luyện.

Ngày 21/5, Sina đưa tin An Dĩ Hiên lần đầu xuất hiện công khai sau khi chồng gặp biến cố. Nữ diễn viên Tây du ký làm khách mời trong một chương trình của người bạn. An Dĩ Hiên mặc trang phục trẻ trung, phối váy ren cùng boots cổ cao.

Tuy nhiên, thần sắc của người đẹp bị cho là thiếu tự nhiên. Cô thường cười ngượng ngùng khi tương tác cùng MC. Theo Sina, An Dĩ Hiên hiện sống tại Đài Loan và bắt đầu quay lại giới giải trí để kiếm tiền nuôi con.

Hồi tháng 4, chồng của An Dĩ Hiên là tỷ phú Trần Vinh Luyện bị tuyên 14 năm tù giam cho 38 tội danh như rửa tiền, kinh doanh sòng bạc trái phép, thành lập tổ chức tội phạm. An Dĩ Hiên không xuất hiện trong các phiên tòa xét xử chồng. Cô cũng tránh mặt truyền thông kể từ cuối năm 2021, thời điểm Trần Vinh Luyện bị bắt.

An Dĩ Hiên xuất hiện sau hơn một năm ở ẩn vì bê bối của chồng. Ảnh: Sina.

Người đẹp Ỷ Thiên Đồ Long ký được cho là đã cắt đứt liên hệ với Trần Vinh Luyện và gia đình chồng. Một số nguồn tin cho biết An Dĩ Hiên tuyên bố không quan tâm và liên can đến chuyện của Trần Vinh Luyện. Trước đó, cũng có thông tin tiết lộ Trần Vinh Luyện đã tẩu tán tài sản phi pháp về Đài Bắc và người thụ hưởng nghi vấn là An Dĩ Hiên.

An Dĩ Hiên sinh năm 1980, là người đẹp có tiếng ở Đài Loan, xuất thân trong gia đình giàu có và trí thức. Cô nổi tiếng nhờ các phim như Ỷ Thiên Đồ Long ký, Đấu ngư, Tôi là cung xử nữ.

Nữ diễn viên và tỷ phú Trần Vinh Luyện kết hôn vào tháng 6/2017 tại Hawaii. Cô có hai con, một trai và một gái. Trần Vinh Luyện từng rất yêu chiều An Dĩ Hiên. Khi cô sinh con trai, ông xã mua tặng nữ diễn viên 4 căn hộ cao cấp liền kề. Từ khi kết hôn, An Dĩ Hiên cũng thường tổ chức các bữa tiệc xa hoa để khoe hạnh phúc. Vì vậy, khi chồng bị bắt, An Dĩ Hiên suy sụp.

Theo Sohu, hiện tại, danh tiếng của An Dĩ Hiên không còn được như xưa. Nhiều khán giả cho rằng An Dĩ Hiên biết chồng có các hoạt động kinh doanh phi pháp nhưng vẫn sống hưởng thụ, do đó, họ tẩy chay nữ diễn viên.