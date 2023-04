An Dĩ Hiên cắt đứt quan hệ với chồng tỷ phú

Nữ diễn viên quyết định bắt đầu cuộc sống mới sau khoảng thời gian đau khổ, xấu hổ vì biến cố của Trần Vinh Luyện. Chồng cô bị tuyên án 14 năm tù giam do làm ăn phi pháp.

Ngày 24/4, 163 đưa tin về tình cảnh của An Dĩ Hiên sau khi chồng tỷ phú Trần Vinh Luyện vướng lao lý. Theo truyền thông, nữ diễn viên đã đưa 2 con về Đài Loan sống cùng cha mẹ cách đây khá lâu.

Người đẹp Ỷ Thiên Đồ Long ký cũng cắt đứt liên hệ với Trần Vinh Luyện và gia đình chồng. Một số nguồn tin cho biết An Dĩ Hiên đã tuyên bố không quan tâm và liên can đến chuyện của Trần Vinh Luyện. Trước đó, có tin cho biết Trần Vinh Luyện đã tẩu tán tài sản phi pháp về Đài Bắc và người thụ hưởng nghi vấn là An Dĩ Hiên.

Nữ diễn viên hiện tại không cần nguồn tài chính từ chồng vẫn có cuộc sống thoải mái. An Dĩ Hiên sở hữu tài sản riêng 100 NDT ( 14,5 triệu USD ).

An Dĩ Hiên và Trần Vinh Luyện thuở còn hạnh phúc. Ảnh: Sina.

Kể từ khi chồng bị bắt vào cuối năm 2021 đến nay, An Dĩ Hiên gần như biến mất. Cô xóa ảnh gia đình, ngừng cập nhật tài khoản cá nhân và không xuất hiện trước truyền thông. Trong các phiên xét xử Trần Vinh Luyện, nữ diễn viên cũng vắng mặt.

Ngày 21/4, Trần Vinh Luyện bị phán 14 năm tù giam cho 83 tội danh như rửa tiền, kinh doanh sòng bạc trái phép, thành lập tổ chức tội phạm. Theo Sohu, Trần Vinh Luyện đã mất quyền sở hữu tập đoàn Đức Tấn do anh sáng lập.

An Dĩ Hiên sinh năm 1980, là người đẹp có tiếng ở Đài Loan, xuất thân trong gia đình giàu có và trí thức. Cô nổi tiếng nhờ các phim như Ỷ Thiên Đồ Long ký, Đấu ngư, Tôi là cung xử nữ.

Nữ diễn viên và tỷ phú Trần Vinh Luyện kết hôn vào tháng 6/2017 tại Hawaii. Cô có hai con, một trai và một gái. Ngôi sao 43 tuổi có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc trước khi lâm vào hoàn cảnh như hiện nay.