An Cường đầu tư dây chuyền 5 triệu USD sản xuất, tạo vân gỗ như thật

Khai trương One Stop Shopping Center tại Đà Nẵng

Ngày 23/12, Công ty Cổ phần Gỗ An Cường (An Cường) chính thức khai trương showroom One Stop Shopping Center tại số 75 Hoàng Diệu , quận Hải Châu, Đà Nẵng.