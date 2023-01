Ăn chia tiền hối lộ với cấp dưới, giám đốc trung tâm đăng kiểm bị bắt

Trung tâm đăng kiểm 29-01V làm dịch vụ cho khoảng 60-70 phương tiện/ngày và làm việc 5 ngày mỗi tuần. Qua đó, các bị can thu lợi bất chính 6-8 triệu đồng/ngày.

Chiều 31/1, Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội, tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can gồm các cán bộ Trung tâm đăng kiểm 29-01V về tội Nhận hối lộ.

Trong các bị can trên có ông Lê Văn Ngân (sinh năm 1969, giám đốc Trung tâm đăng kiểm 29-01V và 2 phó giám đốc Tăng Xuân Huy (sinh năm 1974), Vũ Mạnh Hiền (sinh năm 1977). Những người còn lại là các đăng kiểm viên dưới quyền.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy các bị can nhận 100.000 - 400.000 đồng của mỗi chủ phương tiện đến trung tâm trên để bỏ qua các lỗi kỹ thuật như biển số mờ, màu sơn khác với màu ghi trong giấy đăng ký, lốp mòn... Thông thường, các chủ xe để sẵn tiền trong cabin, trường hợp không thực hiện thì đăng kiểm viên chủ động "gợi ý" họ đưa tiền.

Bị can Lê Văn Ngân (trái) và Tăng Xuân Huy. Ảnh: CA Hà Nội.

Cuối ngày, nhóm nhân viên tổng hợp số tiền thu từ của chủ xe rồi chia cho các bị can trong ban giám đốc và cán bộ, nhân viên của trung tâm. Cơ quan điều tra cho rằng họ ăn chia theo tỷ lệ đưa 20% tổng số tiền thu được đưa cho ông Lê Văn Ngân, một triệu đồng nộp quỹ dùng cho các công việc của đơn vị.

Số tiền còn lại được chia thành 51 phần bằng nhau. Trong đó, giám đốc nhận 5 phần, các phó giám đốc nhận 4 phần mỗi người. Còn đăng kiểm viên và nhân viên hành chính khác nhận 1-3 phần/trường hợp.

Sau khi củng cố hồ sơ, Công an huyện Thanh Trì cáo buộc Trung tâm đăng kiểm 29-01V làm dịch vụ cho khoảng 60-70 phương tiện/ngày và làm việc 5 ngày mỗi tuần. Qua đó, các bị can thu lợi bất chính 6-8 triệu đồng/ngày.

Ngoài vụ án trên, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội cho hay từ ngày 8/1 đến ngày 13/1, CQĐT đã phát hiện 9 vụ việc sai phạm tại 10 trung tâm đăng kiểm.

Quá trình điều tra, Phòng PC03 khởi tố 4 vụ án và 18 bị can tại các trung tâm đăng kiểm về tội Nhận hối lộ. Trong đó, 3 bị can là giám đốc, một phó giám đốc và 14 đăng kiểm viên bị khởi tố. CQĐT cũng tạm giữ 57 giám đốc, phó giám đốc và đăng kiểm viên để tiếp tục điều tra. Theo cáo buộc, tổng số tiền các bị can và người liên quan thu lời là hơn 18 tỷ đồng .