Ảnh: Vinmec.

Tin tốt cho những người thích ăn cam quýt: ăn cam quýt làm giảm nguy cơ đột quỵ - thậm chí còn tác dụng nhiều hơn táo. Có phải bạn cho rằng tôi không thể so sánh chúng phải không? Thực tế là tôi đã làm!

Mấu chốt có thể nằm ở dưỡng chất thực vật trong cam quýt có tên là hesperidin và chất này có khả năng làm tăng tuần hoàn máu khắp cơ thể, bao gồm não. Bằng cách sử dụng máy doppler fluximeter, các nhà khoa học có thể đo lưu lượng máu qua da bằng tia laser.

Nếu chúng ta gắn máy này vào cơ thể người và cho họ uống một thứ dung dịch có chứa lượng hesperidin có trong hai cốc nước cam, huyết áp họ sẽ giảm và tuần hoàn máu nói chung tăng lên.

Khi các đối tượng này uống nước cam nguyên chất thay vì dung dịch hesperidin, tuần hoàn máu của họ thậm chí còn tốt hơn. Nói cách khác, tác dụng giảm nguy cơ đột quỵ của cam quýt vượt xa chất hesperidin.

Khi nói tới thực phẩm, thực phẩm toàn phần bao giờ cũng tốt hơn tập hợp các thành phần cấu thành. Công dụng của cam quýt đối với tuần hoàn máu không cần phải có máy đo.

Trong một nghiên cứu, các nhà khoa học đã tuyển những phụ nữ bị chứng nhạy cảm với thời tiết lạnh do tuần hoàn máu kém - họ thường xuyên bị lạnh tay, chân và ngón chân - và để họ trong phòng có điều hòa ở nhiệt độ thấp. Phụ nữ ở nhóm thí nghiệm uống dung dịch có chứa các dưỡng chất thực vật từ cam quýt, trong khi những người ở nhóm đối chứng được cho dùng thực phẩm làm giả loại nước này (thức uống có vị cam nhân tạo).

Những người uống thức uống nhân tạo ngày càng lạnh hơn. Do tuần hoàn máu giảm, nhiệt độ các đầu ngón tay họ giảm gần 9°F trong suốt thời gian nghiên cứu. Tuy nhiên, ngón tay của những người uống nước cam thật bị lạnh chậm hơn một nửa thời gian do tuần hoàn máu của họ ổn định hơn. (Các nhà nghiên cứu cũng đã yêu cầu hai nhóm nhúng tay vào nước đá và thấy những người uống nước cam phục hồi nhanh hơn khoảng 50% so với nhóm đối chứng).

Vì vậy ăn vài trái cam trước khi lướt ván tuyết có thể giúp cho các ngón tay và ngón chân không bị cóng. Ngoài việc giữ ấm, ăn nhiều cam quýt còn giảm nguy cơ đột quỵ.