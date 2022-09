Ấn bản ‘Bắt trẻ đồng xanh’ hiếm được tác giả ký tên

Ấn bản duy nhất của cuốn "The Catcher in the Rye" được tác giả J.D. Salinger ký bằng biệt danh thơ ấu được rao bán tới 225.000 bảng Anh (261.000 USD).

Ấn bản The Catcher in the Rye (Bắt trẻ đồng xanh) được tác giả ký cho bạn bè và gia đình tại một trang trắng: “Gửi Charles Kirtz mọi lời chúc tốt đẹp từ J.D. Salinger (và gửi thêm lời chúc tới Ada và Victor từ Sonny Salinger) New York 18/10/56”.

Cuốn sách đang được Peter Harrington Books - đơn vị chuyên giao dịch sách hiếm - rao bán trong khuôn khổ hội chợ sách hiếm Firsts: London. Sự kiện diễn ra tại Phòng trưng bày Saatchi từ ngày 15/9 đến ngày 18/9. Ấn bản này được giới thiệu là một món đồ đấu giá đặc biệt do tác phẩm này từng là một trong những cuốn sách gây nhiều tranh cãi trong thế kỷ 20 và số lượng cuốn sách này rất ít ỏi.

Ấn bản hiếm được J.D. Salinger ký bằng biệt danh thời thơ ấu đang thu hút nhiều sự quan tâm. Ảnh: Peter Harrington Rare Books/The Guardian.

Bên cạnh đó, bản thân tác giả Salinger cũng là một nhà văn bí ẩn, lập dị, ưa cách sống ẩn dật. Salinger kín tiếng và tìm mọi cách để tránh né công chúng, đặc biệt là tránh sử dụng bất kỳ tài liệu tiểu sử nào để quảng bá tác phẩm của mình. Sinh thời, ông còn từ chối việc bán bản quyền chuyển thể tác phẩm này lên màn ảnh.

Pom Harrington, chủ sở hữu của Peter Harrington Books, Chủ tịch Hiệp hội những người bán sách cổ và chủ tịch hội chợ sách Firsts: London, chia sẻ: “Đây là một trong hai ấn bản đầu tiên được tác giả ký tên và trao cho bà Ann để tặng cho các cháu trai của bà là Charles và William.

Tác giả J.D. Salinger năm 1953. Ảnh: Kpa/Zuma/Shutterstock.

Ann và chồng bà là Sam sống cùng nhà với cha mẹ của Salinger, tại số 1182, Park Avenue, thành phố New York. Còn Sonny là biệt danh do cha mẹ Salinger đặt cho ông khi mới được sinh ra. Đây là ấn bản duy nhất cho tới nay được Salinger ký bằng biệt danh này.

Năm 2010, một ấn bản có chữ ký thuộc đợt phát hành đầu tiên của The Catcher in the Rye đã được bán đấu giá và thu về 65.000 USD . Đây được coi là một mức giá thấp do sách không được giữ trong tình trạng tốt. Thêm vào đó, lúc đó dư luận đang kỳ vọng rằng sau khi Salinger qua đời, vào tháng giêng năm đó, sẽ có một lượng lớn các ấn bản được đưa ra thị trường nhưng điều này đã không thành hiện thực.

The Catcher in the Rye là cuốn tiểu thuyết đầu tay của Salinger, kể về Holden Caulfield, một cậu bé trải qua cảm giác nổi loạn và khủng hoảng tuổi vị thành niên. Ban đầu tác phẩm này được xuất bản dưới dạng nhiều kỳ và liên tục trở thành chủ đề gây tranh cãi ở Mỹ. Năm 1960, một giáo viên ở Tulsa đã bị sa thải (sau đó đã được đi làm lại) vì dạy tác phẩm này trên lớp. Cho đến năm 1982, đây là cuốn sách bị kiểm duyệt nhiều nhất ở các trường học và thư viện Mỹ.

Trên thực tế, tác phẩm này đã giải thích tâm lý khủng hoảng của thanh thiếu niên một cách tinh tế, đề cập phong phú tới cái tôi bản ngã, những mối liên hệ gắn bó, cảm giác mất mát trong lứa tuổi chuyển giao, sự cô đơn đặc trưng khi luôn cảm giác như không ai có thể hiểu mình… Và cho tới nay, tác phẩm này đã được dịch sang nhiều thứ tiếng trên thế giới, thu hút được độc giả ở nhiều lứa tuổi.