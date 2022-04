Amy Schumer bị dọa giết vì trò đùa tại Oscar 2022

Amy Schumer chia sẻ sau đêm trao giải Oscar lần thứ 94, cô nhận nhiều lời đe dọa tính mạng. Cô là một trong ba người dẫn chương trình chính của sự kiện.

Deadline đưa tin Amy Schumer là khách mời mới nhất trong chương trình của Howard Stern phát trên sóng SiriusXM. Trong buổi trò chuyện, hai người đã thảo luận về lễ trao giải Oscar 2022 diễn ra hôm 27/3 (giờ Mỹ).

Cô kể: “Em đã bông đùa một chút về Kirsten Dunst và Jesse Plemons. Cảnh này hoàn toàn được dàn dựng từ trước. Thỏa thuận là em sẽ giả vờ nhầm cô ấy với một người lấp chỗ. Chúng em đã cùng lên kịch bản trò đùa này với nhau. Nhưng rồi em bị dọa giết”.

Sau chia sẻ của Schumer, Howard Stern đã hỏi lại: “Tôi vẫn chưa hiểu vấn đề. Vì cớ gì cô lại bị dọa giết?”. Nữ danh hài đáp: “Họ trách tôi ‘Cô nghĩ cô là ai mà dám thiếu lễ độ với Kirsten Dunst như thế?’”. Cũng theo chia sẻ của Schumer, những lời đe dọa tính mạng nghiêm trọng tới mức các mật vụ và cảnh sát Los Angeles đã phải bắt tay vào điều tra.

Khoảnh khắc "cướp ghế" gây tranh cãi của Amy Schumer tại Oscar 2022. Cô là một trong ba người dẫn chương trình chính của đêm trao giải lần thứ 94. Ảnh: Getty Images.

“Thành thực mà nói, trước khi lên sân khấu, em đã liên lạc trước với những người sẽ bị lấy ra làm chủ đề tấu hài để đảm bảo họ không thấy bị xúc phạm. Bởi em từng bị mắng cho rát mặt nhiều rồi. Em không muốn máy quay ghi lại cảnh khuôn mặt ai đó bỗng nghệt ra vì trò đùa của mình”, ngôi sao 42 tuổi chia sẻ.

Cô tiết lộ Dunst không chỉ vào hùa với mình từ hàng ghế khán giả. Bóng hồng của bộ phim của The Power of the Dog còn cố gắng giải oan cho Schumer. “Cô ấy cực kỳ tử tế. Kirsten và Jesse là những người tuyệt nhất. Cô ấy thậm chí còn đăng lên mạng xã hội rằng ‘Này, tôi đã biết trước về trò đùa đó’ như thể biết rằng em sẽ bị dọa giết vậy”, Amy Schumer chia sẻ.