Hạng mục quan trọng nhất, trò chơi của năm thuộc về The Last of Us Part II. Được Naughty Dog phát triển, tựa game lấy bối cảnh nước Mỹ hậu tận thế, cốt truyện đan xen giữa Ellie - cô gái lên đường trả thù sau khi Joel (nhân vật chính phần một) bị giết, và Abby - kẻ giết chết Joel. The Last of Us Part II được giới chuyên môn đánh giá cao về lối chơi và đồ họa, IGN chấm 10/10 điểm còn GameSpot là 8/10. Ảnh: IGN.