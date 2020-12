Among Us, Genshin Impact và các game chấn động năm 2020

Năm nay nhìn chung là khoảng thời gian không may cho phần lớn nền kinh tế, trừ ngành công nghiệp game. Một vài trò chơi còn thu về lợi nhuận khổng lồ ngay trong mùa dịch.

2020 chứng kiến một số trò chơi nổi bật, đại diện cho từng thể loại và nền tảng.

Thời gian dài trước đây, người ta thường nói về các tựa game bom tấn hoặc dòng sinh tồn bạo lực. Song, xu hướng năm nay lại dịch chuyển về các tựa game đơn giản về cách chơi, đi kèm đồ họa đáng yêu, gần gũi.

Phasmophobia

Tựa game co-op kinh dị được phát triển bởi Kinetic Games gây sốt trên Steam kể từ khi phát hành tháng 9/2020.

Với kỷ lục hơn 65.000 người chơi cùng lúc, lượt xem livestream và doanh thu cao nhất trong 2 tuần liền trên Steam, Phasmophobia nhanh chóng trở thành cơn sốt game thế giới ngay khi xuất hiện.

Game cho phép bạn hợp tác cùng ba người khác, đến những địa điểm bỏ hoang bị ma ám để săn những linh hồn huyền bí. Hiện tại, Phasmophobia có 12 loại ma khác nhau với điểm mạnh yếu riêng, mỗi loại ma lại yêu cầu dụng cụ, phương pháp bắt, khắc chế thích hợp.

Trong game, người chơi phải trao đổi qua chat voice, điểm khiến trò chơi xuất hiện vô số nội dung thú vị được game thủ chia sẻ với nhau. Dù trải nghiệm khám phá nhà ma không mới mẻ, Kinetic vẫn biết cách khai thác cảm xúc người chơi để tạo khác biệt.

Phasmophobia trở thành cơn sốt game thế giới ngay khi xuất hiện. Ảnh: Wired.

Để giành chiến thắng, bạn phải hoàn thành nhiều nhiệm vụ khác nhau như đặt câu hỏi với chiếc hộp chứa đựng linh hồn, lắng nghe ý kiến, phản ứng từ chúng. Người chơi không thể biết được bản thân phải trải qua những gì chờ đợi họ trong game.

Đồ họa là điểm cộng của Phasmophobia. Game mang đến cảm giác sợ hãi cho người chơi thông qua màu sắc, ánh sáng lạnh và tối. Game còn thú vị hơn khi chơi trên nền tảng VR.

Nếu so với các game kinh dị được đầu tư kinh phí khổng lồ, Phasmophobia với số vốn khiêm tốn của Kinetic Games thực sự gây ngạc nhiên.

Genshin Impact

Trò chơi nhập vai hành động phiêu lưu thế giới mở mới do miHoYo phát triển, tiếp nối sau series Honkai Gakuen rất được cộng đồng game mong chờ, sau khi những hình ảnh đầu tiên tung ra tháng 6 năm ngoái.

Trong game, người chơi như lạc vào thế giới của mộng mơ. Bạn được tự do di chuyển, hành động, với nhiệm vụ tìm được người anh chị em song sinh mất tích trong chuyến du hành đến những thế giới khác.

Các nguyên tố nắng, mưa, lửa, nước trong game đều được thể hiện chi tiết, đẹp mắt. Ngoài nhiệm vụ đa dạng, cốt truyện cũng thể hiện chiều sâu của game với những nhân vật được trau chuốt kĩ về ngoại hình và tính cách.

Sau 2 tháng, Genshin Impact thu về 393 triệu USD với hơn 10 triệu lượt tải trên các thiết bị di động. Ảnh: miHoYo.

Có thể nói, Genshin Impact là game RPG miễn phí vượt ngoài mong đợi của người dùng bởi tính thẩm mỹ cao cùng trải nghiệm phong phú. Để đi hết giới Teyvat sẽ phải tốn khá nhiều thời gian. Tuy nhiên, nhiều chi tiết của game khá giống với The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Trò chơi mang đậm chất anime đến nỗi, người ta không tin nó được sản xuất bởi một nhà sản xuất Trung Quốc. Do vậy, game chịu tiếng mỉa mai từ không ít người chơi cho rằng đây chỉ là “anime game”.

Tuy nhiên, sản phẩm của miHoYo vẫn thu về thành công đáng ngưỡng mộ. Sau 2 tháng, trò chơi thu về 393 triệu USD với hơn 10 triệu lượt tải trên các thiết bị di động.

Among Us

Among Us là tựa game quen thuộc với người chơi Việt Nam nhất bởi lối chơi khá giống board game Ma sói (The Werewolves of Millers Hollow).

Song, số phận của Among Us lại không may mắn ngay khi ra mắt như Phasmophobia hay Genshin Impact. Phải sau 2 năm kể từ ngày phát hành 15/6/2018, game mới vô tình nổi lên nhờ những streamer như Sodapoppin, Pokimane, xQc, Shroud, Ninja và PewDiePie để có được thành công trong 2020.

Among Us quen thuộc với người chơi Việt Nam bởi lối chơi khá giống board game Ma sói. Ảnh: Gifphy.

Trò chơi do Inner Sloth phát triển lấy bối cảnh bên ngoài vũ trụ. Trong đó, người chơi đảm nhiệm một trong hai vai trò: thành viên phi hành đoàn (crewmate) chiếm đa số hoặc những kẻ giả mạo (imposter). Có vô vàn cách chiến thắng và cả ngược lại trong tựa game mang nặng yếu tố xã hội này.

Sức lan tỏa của Among Us lớn đến nỗi không chỉ những streamer nổi tiếng, giới chính trị gia Mỹ cũng công khai stream nó trên Twitch nhằm thu hút cử tri tham gia bầu cử tổng thống.

Theo SuperData, Among Us là game "phổ biến nhất từ ​​trước đến nay về lượng người chơi hàng tháng”, đánh bại các đối thủ như Pokémon Go hay Candy Crush Saga. Chỉ tính riêng trong tháng 11, có hơn 500 triệu người chơi tham gia "phi hành đoàn" Among Us.

Fall Guys: Ultimate Knockout

Fall Guys là điểm nhấn khác lạ trong 2020 của dòng game sinh tồn.

Với 60 người tham gia mỗi game đấu, bạn phải tìm cách vượt qua các chướng ngại vật để trở thành người sống sót cuối cùng. Trái với những tựa game sinh tồn phổ biến khác, sản phẩm của Media Tonic không mang màu sắc bạo lực, đẫm máu mà được thiết kế vô cùng đáng yêu.

Sự khác biệt này giúp Fall Guys: Ultimate Knockout thu hút lượng lớn khán giả trên Twitch. Có thời điểm, game đạt 120.000 người chơi cùng lúc, với hơn với một nửa đến từ Steam. Tháng 8/2020, game cán mốc 7 triệu bản bán ra trên Steam.

Fall Guys là điểm nhấn đặc biệt trong 2020 của dòng game sinh tồn. Ảnh: Wired.

Sau khi được phát hành miễn phí trên PlayStation Plus, Fall Guys tiếp tục trở thành trò chơi được tải xuống nhiều nhất trong lịch sử nền tảng này.

Đến cuối năm, sự cuồng nhiệt dành cho game đã giảm đi đôi chút, song các thông số về lượt xem và lượng người chơi vẫn còn khá cao.