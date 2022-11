American Music Awards 2022 trực tiếp và độc quyền trên FPT Play

Lễ trao giải American Music Awards 2022 - sự kiện vinh danh những nghệ sĩ xuất sắc trong lĩnh vực âm nhạc toàn cầu - sẽ lên sóng trực tiếp FPT Play lúc 8h 21/11.

American Music Awards - Giải thưởng âm nhạc Mỹ (gọi tắt là AMAs) là một trong 3 giải thưởng âm nhạc uy tín nhất xứ cờ hoa. Giải nhằm tôn vinh những nghệ sĩ có thành tích xuất sắc trong ngành âm nhạc tại Mỹ nói riêng và thế giới nói chung. Không phụ thuộc vào ý kiến đánh giá của hội đồng chuyên môn như Grammy hay Emmy, kết quả của AMAs do người hâm mộ bình chọn và quyết định.

Năm nay, lễ trao giải AMAs diễn ra tại nhà hát Microsoft, Los Angeles (Mỹ) và được phát sóng trên nền tảng trực tuyến tại 120 quốc gia. Tại Việt Nam, khán giả có thể theo dõi toàn cảnh lễ trao giải trên tất cả nền tảng của FPT Play. Được dẫn dắt bởi quán quân The Masked Singer Mỹ Wayne Brady, AMAs 2022 hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ.

Nhiều hạng mục mới được bổ sung

Năm nay, ban tổ chức AMAs công bố 37 hạng mục đề cử, trong đó có 4 hạng mục mới gồm:Nghệ sĩ Afrobeats được yêu thích, Nghệ sĩ K-pop được yêu thích, Bài hát rock được yêu thích và Album nhạc rock được yêu thích.

Bên cạnh đó, các hạng mục Nghệ sĩ lưu diễn được yêu thích và Nhạc phim được yêu thích được khôi phục và bổ sung vào danh sách sau năm 2021 vì đại dịch Covid-19. Đồng thời, hạng mục Bài hát thịnh hành được yêu thích nhất được loại bỏ khỏi giải thưởng.

BTS góp mặt trong các hạng mục đề cử của AMAs 2022.

Việc AMAs lần đầu tiên có giải thưởng dành riêng cho nghệ sĩ Hàn Quốc được tạp chí Billboard (Mỹ) gọi là “bước đột phá” với K-pop, cũng như nền công nghiệp âm nhạc Mỹ. Nhiều năm trở lại đây, K-pop thích ứng với sự phát triển của công nghệ kỹ thuật số và tích cực quảng bá âm nhạc với nhiều video tự sản xuất, từ đó mở rộng thị trường toàn cầu.

Với sự dẫn đầu của các nhóm nhạc lớn như BTS, BlackPink hay TWICE, K-pop đang từng bước vượt qua “bức tường” của ngành công nghiệp âm nhạc chính thống Mỹ. Hiện BlackPink, BTS, Seventeen, Tomorrow x Together (TXT) và TWICE là các nhóm nhạc được đề cử cho giải Nghệ sĩ K-pop được yêu thích nhất ở AMAs 2022.

2022 là năm thứ tư liên tiếp BTS vào danh sách đề cử Bộ đôi/nhóm nhạc pop được yêu thích nhất, cạnh tranh cùng những cái tên đình đám như Coldplay, Imagine Dragons, Maneskin và OneRepublic. Tại AMAs 2021, các chàng trai Bangtan Boys đã trở thành nhóm nhạc châu Á đầu tiên giành giải Nghệ sĩ của năm - một trong những giải quan trọng nhất của AMAs. Chính vì thế, fan có quyền hy vọng vào năm bội thu giải thưởng AMAs 2022 của BTS.

Cuộc đua đề cử khốc liệt

Danh sách đề cử của AMAs 2022 là cuộc đối đầu đáng mong đợi giữa các nghệ sĩ đình đám. Trong đó, những cái tên nặng ký nhất là Bad Bunny với 8 đề cử; Beyoncé, Drake, Taylor Swift cùng có 6 đề cử; Adele, Harry Styles, The Weeknd và Future cùng có 5 đề cử.

Danh sách nghệ sĩ nhận được đề cử căn cứ vào kết quả thống kê lượt phát trực tuyến, doanh số bán album/ca khúc và tổng doanh thu của các chuyến lưu diễn… (tính từ 24/9/2021 đến hết 22/9/2022).

Bad Bunny hiện là nghệ sĩ sở hữu nhiều đề cử nhất.

Không chỉ là nghệ sĩ sở hữu nhiều đề cử nhất, AMAs 2022 là năm đầu tiên Bad Bunny có cơ hội tranh giải ở hạng mục Nghệ sĩ của năm. Riêng Taylor Swift và Beyoncé, cả hai liên tục chạm mặt ở 3 hạng mục lớn: Nghệ sĩ của năm, Nữ nghệ sĩ pop được yêu thích nhất và Album nhạc pop được yêu thích nhất.

Sự có mặt của giọng ca Bad Blood tại mùa giải năm nay khiến các đối thủ phải dè chừng. Tính đến nay, cô là người giữ kỷ lục nhiều lần thắng giải Nghệ sĩ của năm nhất (6 lần) cũng như nghệ sĩ có nhiều cúp AMAs nhất (34 chiến thắng).

Điểm nhấn đặc biệt tại AMAs 2022

Không lâu sau khi bước chân vào bảo tàng Đại sảnh Danh vọng Rock & Roll, ca/nhạc sĩ Lionel Richie tiếp tục được AMAs vinh danh Giải thưởng biểu tượng. Giải thưởng này nhằm tôn vinh nghệ sĩ sở hữu những tác phẩm có sức ảnh hưởng với ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu. Vào năm 2013, Rihanna là nghệ sĩ đầu tiên nhận giải thưởng ý nghĩa này.

Theo tạp chí Billboard, từ khi chương trình bắt đầu vào năm 1974, giọng ca Endless Love là nghệ sĩ duy nhất trong lịch sử xuất hiện trên sân khấu AMAs ở mỗi thập kỷ.

Trong suốt sự nghiệp âm nhạc lừng lẫy, Lionel Richie sở hữu tổng cộng 17 chiến thắng tại AMAs, gồm cả sản phẩm solo và cùng ban nhạc Commodores. Sự kiện sắp tới đánh dấu lần thứ 18 nam nghệ sĩ được xướng tên.

Wayne Brady được giao trọng trách dẫn dắt lễ trao giải AMAs 2022.

Ngoài ra, ban tổ chức AMAs vừa công bố dàn line-up với loạt tên tuổi nổi bật trong lĩnh vực âm nhạc như Anitta, Ari Lennox, Bebe Rexha, Charlie Puth, David Guetta, Dove Cameron, GloRilla, Lil Baby, Stevie Wonder…