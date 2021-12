AMEE trở thành đại sứ thương hiệu của Lotteria Việt Nam

Nữ ca sĩ AMEE sẽ trở thành đại sứ đồng hành cùng thương hiệu Lotteria Việt Nam trong những hoạt động mới năm 2022.

Sau 23 năm kể từ khi Lotteria gia nhập ngành F&B Việt Nam, AMEE là người nổi tiếng đầu tiên đảm nhận vai trò đại sứ cho thương hiệu này.

Được biết đến với vai trò ca sĩ solo từ năm 2019, đến nay, AMEE trở thành gương mặt được nhiều khán giả yêu thích. Phong cách hiện đại, hợp xu hướng, gương mặt tươi sáng, quá trình hoạt động nghệ thuật văn minh của nữ ca sĩ sinh năm 2000 được đánh giá phù hợp với định hướng của Lotteria Việt Nam.

AMEE là đại sứ thương hiệu đầu tiên của Lotteria tại Việt Nam.

Chia sẻ cảm xúc khi đảm nhận vai trò mới, AMEE cho biết từ khi là học sinh cấp 2, cấp 3, cô nàng đã yêu thích và thường xuyên dành thời gian ăn uống với gia đình, bạn bè tại Lotteria. Trong quãng thời gian thanh xuân, nhiều kỷ niệm đẹp của cô gắn với thương hiệu gà rán đến từ Hàn Quốc này.

“Tôi rất tự hào và vinh dự khi được Lotteria chọn làm đại sứ thương hiệu. Hy vọng với vai trò này, tôi có thể cùng Lotteria tiếp tục mang đến thật nhiều trải nghiệm, ký ức đáng nhớ cho mọi người, cũng như góp phần lan tỏa thông điệp ‘Lotteria will always by your side you - Lotteria luôn bên bạn’ mà nhãn hàng gửi gắm”, cô nói.

Mở đầu màn hợp tác là sự xuất hiện của AMEE trong TVC mới của Lotteria. Nữ ca sĩ đồng hành cùng nhãn hàng tái hiện chặng đường 23 năm gắn bó cùng người dùng Việt, bao gồm nhiều cột mốc trải dài từ 1998, 2003, 2012 đến 2018.

Theo dõi TVC, khán giả có thể hồi tưởng hành trình từ khi Lotteria mở cửa hàng đầu tiên đến những lần chuyển mình, thay đổi thiết kế cửa hàng, đề ra chiến lược kinh doanh mới.

Lotteria là chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh trực thuộc Tập đoàn Lotte - một trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc. Có mặt tại thị trường Việt Nam từ năm 1998, hiện nay, Lotteria có 260 cửa hàng tại hơn 38 tỉnh thành trên cả nước, phục vụ hơn 13 triệu khách hàng. Thương hiệu được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng nhờ thực đơn đa dạng từ gà rán, burger đến cơm, mỳ… Hương vị món ăn mang dấu ấn Hàn Quốc và được chế biến phù hợp với khẩu vị người Việt Nam.

Thân thiện, gần gũi với người tiêu dùng mà vẫn bắt kịp xu thế là hướng đi mà Lotteria lựa chọn. Trong thời gian tới, nhãn hàng tiếp tục giữ vững tiêu chí phục vụ nhanh, thân thiện, hướng đến nâng cao trải nghiệm của thực khách.