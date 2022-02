Amee kể lại mối tình đầu thơ ngây

Amee hạnh phúc khi nhớ về chuyện tình đầu trong MV “Thay mọi cô gái yêu anh”. Cô nghĩ rằng người yêu chỉ là giấc mơ, là nhân vật bước ra từ truyện tranh.

Loại hình: Music Video

Dòng nhạc: Pop ballad

Sáng tác: Kai Đinh

Sản xuất âm nhạc: TDK

Đánh giá: 6/10

Valentine luôn là dịp để Amee chinh phục khán giả. Trước album đầu tay Dreamee (2020), mỗi năm cô phát hành một MV chào lễ tình nhân là Ex's hate me (2019) và Do for love (2020). Cả hai đều hợp tác rapper B Ray.

Đến năm 2021, nữ ca sĩ gen Z đổi vị bằng Tình bạn diệu kỳ hát cùng Ricky Star và Lăng LD. Ca khúc nhanh chóng "gây bão" trên mạng xã hội, đoạt giải “Bài hát hiện tượng” tại Làn sóng xanh 2021.

Dịp Valentine năm nay, Amee trở lại hát nhạc tình. Trong MV Thay mọi cô gái yêu anh, cô đưa người nghe về với ký ức tuổi ô mai khi trái tim lần đầu loạn nhịp. Bài hát có giai điệu ngọt ngào, phù hợp để tôn vinh tình yêu. Lời hát đặt dưới góc nhìn của cô gái dành cả thanh xuân để yêu một chàng trai.

“Tình đầu đẹp như mơ”

Ngay từ câu đầu tiên, Amee cuốn người nghe vào không gian êm dịu của mối tình đầu. Cô hát: “Tình đầu đẹp như mơ / Tình đầu đẹp như thơ / Tình đầu, ôi ngày xưa ấy sao ngây ngô”.

Tiếp đó, nữ ca sĩ từ tốn kể chuyện tình yêu tuổi học trò. Ngay từ lần “chạm mặt lúc học thêm”, chàng trai đã bắt đầu thấy tim rung rinh. Anh chủ động đến tìm cô gái dù có chút “ngại ngùng”, dùng “lời giải toán thay lời tỏ tình” rồi từng bước chinh phục bạn học.

Từng lời hát vẽ nên khung trời mơ mộng. Hai nhân vật nhẹ nhàng bên nhau, cầm tay nhau, “cùng nhau đi qua thời niên thiếu”. Phần lời hai (verse 2) nối tiếp cuộc tình bằng những từ ngữ giản đơn. Một lần trò chuyện, bộ đôi lần đầu trao nhau “nụ hôn còn thơm mùi thông ướt”. Tình yêu kéo dài bằng những giận hờn và bao cảm xúc, cũng có vài lần nước mắt người hát tuôn rơi.

Amee tung MV dịp Valentine.

Tác giả ca khúc là Kai Đinh – người viết loạt hit như Gọi tên em (2016), Có em chờ (2017), Điều buồn nhất (2017),… Nhạc sĩ trung thành phong cách sáng tác khi sử dụng ca từ mềm mại, lời hát đậm chất thơ. Như người họa sĩ, Kai Đinh lần lượt phác họa những chi tiết đẹp nhất trong bức tranh.

Phần điệp khúc gây ấn tượng bởi câu hát: “Baby à, you are my favourite” (Cưng à, anh là người em thích nhất). Sau đó, nữ ca sĩ liên tục so sánh người yêu với hàng loạt hình ảnh khác nhau. Trong mắt cô, anh “giống như lá rơi khi thu về / lấp lánh hơn muôn ngàn vì sao từng được thấy”. Có khi, chàng trai lại “như cà phê sáng sớm, như ánh nắng chiếu qua áng mây”.

Đặc biệt, có hình ảnh so sánh “soái ca” gợi nhớ bộ phim truyền hình Bạn trai tôi là nhân vật truyện tranh (Pop Out Boy) do Hàn Quốc thực hiện năm 2020.

Đảm nhận phần sản xuất âm nhạc, TDK – tên thật Trần Dũng Khánh – lựa chọn phong cách pop ballad. Anh duy trì nhịp điệu nhẹ nhàng từ phân khúc (verse) đến điệp khúc (chorus), nhường nhiều đất cho ca sĩ phô diễn giọng hát.

TDK từng cộng tác Amee qua nhiều sản phẩm như Anh nhà ở đâu thế, Đen đá không đường, Sao anh chưa về nhà,… nên hiểu rõ ca sĩ. Anh nắm ưu, nhược điểm trong giọng hát và biết cách tinh chỉnh cho vừa vặn.

Hình ảnh Amee trong dự án.

Cách Amee xử lý bài dễ chịu, không cầu kỳ nhưng làm nổi bật sự nữ tính của ca khúc. Màu giọng ca sĩ thường bị một số khán giả nhận xét là “điệu đà” quá mức. Lần này, cô mang lại cảm xúc trong trẻo, dịu dàng vừa phải.

Ở những giây cuối, Amee khép lại ca khúc bằng thông điệp chính cũng là nhan đề bài hát. Theo ca sĩ, người cô yêu "như giấc mơ tất cả nàng thơ đều thích". Cô muốn "thay mặt mọi cô gái trên thế giới" để yêu anh.

Quảng cáo giảm giá trị MV

Minh họa ca khúc, Amee và ê-kíp dựng MV đơn giản, không xây dựng câu chuyện rõ ràng. Mô-típ cũng quen thuộc với bối cảnh trường học. Cách dẫn dắt giống nhiều MV về học đường, nổi bật như Giấc mơ thần tiên (2011) của Miu Lê.

MV bắt đầu bằng lời bỏ ngỏ: “Nếu được sống lại những năm tháng thanh xuân, bạn sẽ muốn trở về khoảnh khắc nào nhất..”

Sau đó, Amee xuất hiện trong bộ đầm sundress có họa tiết đỏ kết hợp áo trắng. Ca sĩ cài kẹp tóc đỏ, để tóc suôn dài giống thời học sinh. Cô đứng giữa sân trường vắng bóng người, lá cây rụng đầy.

Xuyên suốt MV, người hát đi dọc theo khuôn viên trường học để nhớ lại thời áo trắng. Cô bước lên từng bậc thang, lướt qua từng căn phòng, mở tung cửa sổ và ngắm nhìn từng hàng cây.

Đạo diễn Jay Park cũng đan xen nhiều đoạn hồi tưởng (flashback) để nối dài MV. Anh chọn hai tông màu khác nhau giúp khán giả phân biệt thực tại và quá khứ. Nhiều góc máy cận được dùng để bắt trọn khuôn mặt ca sĩ. Mọi cử chỉ của Amee - từ nét môi đến ánh mắt - đều được điều chỉnh cho chậm rãi, phù hợp tiết tấu bài.

Điểm trừ của MV là có nhiều hình ảnh quảng cáo.

Điểm trừ lớn của MV là lạm dụng quảng cáo. Các sản phẩm gà rán, khoai tây, nước ngọt của một thương hiệu được lồng ghép chưa khéo léo. Đôi khi các cảnh cắt dựng không liên quan, xuất hiện nhiều khiến người xem dễ bị tụt cảm xúc. Thậm chí, có phân đoạn nhân viên giao hàng chạy xe thẳng vào trường học chỉ để đưa đồ ăn cho học sinh.

Ngay cả cái kết cũng đậm mùi quảng cáo. Đó là khi Amee gặp được chàng trai trong… một tiệm bán thức ăn nhanh. Hai người không nói gì mà chỉ nhìn nhau và cười. Giá như bối cảnh vẫn là sân trường thì nội dung sẽ hợp lý và giúp MV tròn trịa hơn.

Thay mọi cô gái yêu anh được khán giả đón nhận ra mắt. Nhiều ý kiến đánh giá ca khúc nhẹ nhàng, dễ nghe và cũng dễ gây nghiện. Giọng hát Amee vẫn có sự trẻ trung, tươi mới. MV không chỉ khiến người xem nhớ lại tình đầu mà còn bồi hồi vì những kỷ niệm thời còn cắp sách đến trường.

Sau khoảng hai tiếng ra mắt, ca khúc lọt vào Top 10 của bảng xếp hạng #zingchart và nhanh chóng thăng hạng. Hiện bài đạt gần hai triệu lượt nghe trên Zing Mp3.