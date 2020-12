AMEE, Binz chiến thắng giải thưởng âm nhạc Hàn Quốc

Ở MAMA 2020, Binz giành giải Nghệ sĩ châu Á xuất sắc - khu vực Việt Nam và AMEE được xướng tên ở hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc.

Tối 6/12, lễ trao giải Mnet Asian Music Awards - MAMA 2020 được tổ chức. Đây là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức tại Hàn Quốc sau 11 năm. Bên cạnh các giải thưởng dành cho nghệ sĩ, nhóm nhạc Hàn Quốc, MAMA vinh danh hai nghệ sĩ Việt Nam là Binz và AMEE.

Binz chiến thắng hạng mục Nghệ sĩ châu Á xuất sắc - khu vực Việt Nam. Còn AMEE được xướng tên ở hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc tại Việt Nam.

Chiến thắng của AMEE và Binz được công chúng ghi nhận. Khán giả đánh giá hai nghệ sĩ xứng đáng với giải thưởng họ nhận. Đặc biệt, tới hiện tại, AMEE là nghệ sĩ trẻ nhất ở Việt Nam đạt được giải thưởng này. Giọng ca sinh năm 2000 ngay khi ra mắt đã tạo dấu ấn với những sản phẩm âm nhạc được đầu tư về hình ảnh, giai điệu. Âm nhạc của AMEE được nhận xét trong trẻo, nhẹ nhàng, phù hợp với độ tuổi và mang tới làn gió mới cho thị trường âm nhạc.

Binz và AMEE nhận giải MAMA. Ảnh: NVCC.

Năm qua, AMEE hoạt động chăm chỉ, phát hành các sản phẩm âm nhạc Trời giấu trời mang đi, Sao anh chưa về nhà và album đầu tay dreAMEE. 10 bài hát trong album sẽ được nữ ca sĩ thể hiện trong show diễn acoustic sắp lên sóng mang tên dreamee. Trong video gửi lời cảm ơn, AMEE diện đồ của nhà thiết kế Thủy Nguyễn, được cách điệu từ trang phục truyền thống của Việt Nam.

Với Binz, ngoài hit Bigcityboi được đông đảo khán giả biết tới và yêu mến, năm qua, anh còn đảm đương vai trò giám khảo tại cuộc thi Rap Việt. Anh là một trong những nghệ sĩ có nhiều hoạt động nổi bật nhất Vpop năm 2020.

MAMA là lễ trao giải được tổ chức thường niên tại Hàn Quốc. Đây là một trong những giải thưởng âm nhạc được công chúng Hàn Quốc mong đợi nhất mỗi dịp cuối năm. Năm nay, do dịch Covid-19, lễ trao giải được tổ chức trực tuyến với sự dẫn dắt của nam diễn viên Song Joong Ki. MAMA 2020 có sự tham gia của BTS, TWICE, Stray Kids, GOT7, Mamamoo, Oh My Girl…

Với các hạng mục giải thưởng của ca sĩ Việt Nam, ban tổ chức lựa chọn người chiến thắng dựa trên số liệu do Zing MP3 cung cấp. Trong đó, Bigcityboi của Binz đạt top 3 #zingchart tuần. AMEE có Sao anh chưa về nhà đứng top 2, Em bé và Ex’s Hate Me 2 trụ hạng top 10 #zingchart tuần suốt thời gian dài.