Amber Heard vẫn chưa yên ổn

Sau khi thua kiện chồng cũ trong vụ phỉ báng, Amber Heard hiện đối mặt việc bị điều tra khẩn, liên tục bị gọi tên khi xuất hiện trường hợp tương tự.

Sau khi trải qua vụ kiện tụng ồn ào với chồng cũ Johnny Depp, cái tên Amber Heard gần như bị công chúng quay lưng. Từ diễn viên được thông cảm vì lên tiếng là nạn nhân của bạo lực gia đình, sao phim Aquaman dần bị gắn với cái mác người đẹp nói dối.

Hiện tại, tròn một tháng từ ngày tòa án ra phán quyết có lợi cho Johnny Depp, cái tên Amber Heard vẫn liên tục bị truyền thông réo gọi. Cô không hề yên ổn khi có nước đi sai lầm là lên kể xấu chồng trên tờ Washington Post.

Amber Heard liên tục bị gọi tên từ sau vụ kiện tụng với chồng cũ.

Amber Heard trở thành tấm gương xấu

Insider ngày 2/7 đưa tin Amber Heard đang bị gọi tên trong các vụ phụ nữ lên tiếng tố cáo nam giới quấy rối, tấn công tình dục.

Cựu trợ lý Nhà Trắng Cassidy Hutchinson gần đây gây sốc với lời khai hành động nhạy cảm của cựu Tổng thống Donald Trump. Cô bị người hâm mộ ông Trump gọi là Amber Heard 2.0 vì những lời khai mang tính phỉ báng.

Chuyện chẳng có gì đáng nói khi hai vụ việc không hề liên quan. Insider nhận định tác động từ phiên tòa với Johnny Depp quá lớn khiến Amber Heard phải mang tiếng xấu.

Luật sư chuyên về quyền nạn nhân và các vụ bạo lực tình dục Carrie Goldberg cho rằng Amber Heard giờ đây như miếng mồi ngon để "bầy sói truyền thông" xâu xé. Cô liên tục bị réo gọi trong các vụ kể xấu và trở thành nạn nhân của cyberbully (bắt nạt trên mạng) với hàng loạt bài viết công kích.

"Họ thúc đẩy phong trào tẩy chay trực tuyến để thay họ vùi dập phụ nữ. Đây là một cách làm giảm uy tín của phái yếu. Tôi chẳng ngạc nhiên trước tình trạng này", luật sư nói.

Vụ mang thú cưng nhập cảnh trái phép ở Australia từ năm 2015 đang khiến Amber Heard lâm vào thế khó.

Carrie Goldberg cũng cho rằng Amber Heard vẫn là cái tên bị réo gọi suốt nhiều tháng, thậm chí nhiều năm nữa.

Trước đó, Amber Heard bị đổ lỗi là kẻ lợi dụng phong trào Me Too khiến người khởi xướng và những người lên tiếng trước đó bị chỉ trích, thậm chí dẫn đến cái chết của phong trào Me Too. WSWS cho rằng phán quyết Johnny Depp thắng kiện là "cú trời giáng" vào Heard và cuộc "đi săn" quá đà của phong trào Me Too.

Tuy nhiên, WSWS lại cho rằng kết quả phiên tòa không phải là bước lùi vì Amber Heard không đại diện cho phụ nữ nói chung và phụ nữ bị lạm dụng nói riêng.

"Thay vào đó, cô ấy tiêu biểu cho tầng lớp đàn ông và phụ nữ giàu có ích kỷ, những người đã cố gắng thúc đẩy lợi ích của họ, bất chấp hậu quả sâu rộng thông qua chiến dịch #MeToo. Cùng với nhiều người khác ở Hollywood, Heard đã lợi dụng kẽ hở và tìm kiếm cơ hội giành lấy sự ưu ái của truyền thông và ngành giải trí", tờ báo bình luận.

Kiện tụng bủa vây

Đầu tháng 7, ET Online đưa tin Amber Heard đang bị một cơ quan nhà nước ở Australia điều tra. Người phát ngôn của Bộ Nông nghiệp, Nước và Môi trường Australia (DAWE) thông báo: "Chúng tôi đang điều tra cáo buộc khai man của Amber Heard trong vụ nhập cảnh thú cưng hồi năm 2015".

Người này khẳng định sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng. Lùm xùm không phải ăn theo vụ Heard thua kiện, mà trên thực tế cơ quan điều tra của Australia đã khởi động vụ điều tra từ tháng 10/2021. DAWE thu thập thông tin, dữ liệu và lời khai từ nhân chứng ở hải quan.

Theo Fox News, vụ điều tra liên quan trực tiếp đến sai lầm mà Amber Heard mắc phải từ năm 2015. Trong lúc đến Australia thăm chồng đang quay Cướp biển vùng Caribbean, cô mang theo hai thú cưng.

Thời điểm đó, sao phim The Rum Diary nói Kevin Murphy, cựu quản lý bất động sản của Depp, chịu trách nhiệm giấy tờ nhập cảnh hợp pháp cho vật nuôi. Nhưng khi bị bắt, Heard khai rằng cô không khai báo hải quan vì đi bằng chuyên cơ riêng. Murphy lại thừa nhận nữ diễn viên gây áp lực bắt anh phải nói dối vấn đề thủ tục, nếu không sẽ bị cho thôi việc.

Amber Heard còn bị tố khai báo sai trên thẻ thường trú nhập cư vào Australia. Cụ thể, cô đã đánh dấu "không" cho câu hỏi: "Bạn có nhập khẩu thứ gì hay không?".

Amber Heard không còn theo đuổi lối sống xa xỉ như lúc trước.

Phó thủ tướng Australia Barnaby Joyce - thời điểm đó là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - yêu cầu Depp và Heard đưa cún cưng rời khỏi Australia ngay lập tức, nếu không sẽ bị cưỡng chế, buộc phải từ bỏ chúng một cách không nhân nhượng.

Ban đầu, Heard bị buộc tội hình sự vì nhập cảnh trái phép động vật và cố ý cung cấp tài liệu giả hoặc gây hiểu nhầm, đối diện mức án 10 năm tù. Nhưng sau đó cô chỉ bị bắt nộp phạt 1.000 USD . Hiện tại, vụ việc bị điều tra lại khiến nữ diễn viên rắc rối chồng chất.

Trước đó, sau khi bị xử thua Depp 10,35 triệu USD , nhiều chuyên gia kinh tế, thậm chí là luật sư của Heard nhận định cô không đủ khả năng chi trả cho vụ kiện. Giấc mơ đóng phim lẫn giữ được cuộc sống sung túc của Heard gần như khép lại.

Giữa lúc đó, loạt ảnh Amber Heard sống tằn tiện, mua đồ ở khu giảm giá bị truyền thông đăng tải. Cô thường xuyên xuất hiện ở khu hàng giảm giá, nhất là gian hàng quần áo giá rẻ.

"Heard sống 'thấp thỏm' vì tình hình tài chính không cho phép cô tiêu xài thoải mái, dù hiện nữ diễn viên sống ở trong ngôi nhà rộng rãi, có sân tennis, phòng tập thể dục, spa", nguồn tin cho biết.

Trong lúc đi siêu thị một mình ở Hamptons, New York, người đẹp được nhìn thấy ăn mặc giản dị. Đây là lần hiếm hoi cô mua sắm nhưng không có trợ lý đi cùng. "Heard rất khiêm tốn và bình thường, không trang điểm. Mọi người không nói chuyện với Heard vì sợ phiền cô ấy", một khách hàng nói với Page Six.