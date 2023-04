Amber Heard vẫn bị tẩy chay

Sự xuất hiện của Amber Heard trong trailer "Aquaman 2" khiến người hâm mộ Johnny Depp phẫn nộ. Họ kêu gọi tẩy chay minh tinh và bom tấn sắp ra mắt.

Một năm sau vụ kiện phỉ báng rùm beng, Amber Heard và Johnny Depp đều sống yên bình ở châu Âu, theo CNN.

Trong khi Depp dọn về vùng nông thôn Somerset, nước Anh, vợ cũ của anh sinh sống trên đảo Mallorca, Tây Ban Nha. People cho biết diễn viên sinh năm 1986 ở ẩn nhưng quyết định lên kế hoạch trở lại showbiz.

Nguồn tin này kể: "Phiên tòa năm ngoái quá căng thẳng đối với Amber. Nhưng giờ đây, cô gác chuyện buồn vào quá khứ, tập trung nguồn năng lượng tích cực cho những thứ bản thân hứng thú".

Thế nhưng mới đây, tên của Heard lại được nhắc cùng với ồn ào mới.

Tin vui của Heard gây tranh cãi

Tại sự kiện CinemaCon ngày 25/4, hãng Warner Bros. cho chiếu sớm trailer Aquaman 2 trước giới chuyên môn, nhà báo, và trong phân đoạn chiến đấu dưới nước, Heard (vai công chúa Mera) bất ngờ xuất hiện chớp nhoáng.

Mặc dù Heard không có lời thoại trong video, cảnh quay chứng tỏ cô không bị cắt khỏi bom tấn như đồn thổi của tờ Justjared và The Direct. Năm ngoái, JustJared nhấn mạnh hãng phim thậm chí đổi Heard bằng diễn viên khác sau khi xem bản dựng trước và đoàn phim Aquaman 2 cũng sẽ quay lại toàn bộ cảnh có Jason Momoa và Nicole Kidman.

Tuy vẫn tiếp tục đồng hành cùng nam chính, thời lượng của Heard trong phim có bị giảm như lời khai của cô tại phiên tòa phỉ báng hay không, vẫn còn là ẩn số.

Amber Heard vẫn tiếp tục đồng hành cùng Jason Momoa trong phần tiếp theo của Aquaman. Ảnh: Reddit.

Các chuyên gia truyền thông coi việc Heard tái xuất trong Aquaman 2 là tin vui, cho thấy Warner Bros. không hoàn toàn dứt tình với Heard. Đây cũng là động thái dọn đường cho cô trở lại sự nghiệp.

Chưa rõ phản ứng của tài tử Cướp biển vùng Caribbean ra sao, song cộng đồng những người yêu mến anh bắt đầu tạo ra làn sóng tẩy chay mới nhắm vào cả Warner Bros. và Heard. Một số hội nhóm được lập ra để ngăn nữ diễn viên trở lại con đường nghệ thuật.

Trên các diễn đàn, khán giả phe Depp chỉ trích hãng phim không công bằng khi giữ lại Ezra Miller trong The Flash bất chấp scandal, và cả Heard trong Aquaman 2, nhưng thẳng tay sa thải thần tượng của họ khỏi loạt Fantastic Beasts. Mặc dù sự thật là Depp vô tội.

Giữa luồng tranh cãi không hồi kết, thông qua DayFR Euro, một chuyên gia nêu góc nhìn nhằm xoa dịu cơn thịnh nộ: "Tôi nhận thấy đa số phản ứng trái chiều chỉ tập trung vào quyết định giữ lại Heard. Nhiều người dường như quên rằng cô ấy đã ghi hình Aquaman 2 trước phiên tòa, và thực tế, chúng ta không rõ tầm quan trọng của nhân vật Mera trong phần hai này. Vậy nên khán giả cần chờ đến lúc xem phim hãy đưa ra phán xét cũng không muộn".

Còn theo Music Mundial News, việc để Heard tiếp tục xuất hiện chắc chắn ảnh hưởng tiêu cực tới phòng vé Aquaman and The Last Kingdom, khi phim khởi chiếu vào ngày 20/12.

Con đường nào cho Heard?

Theo New York Post, người phụ nữ sở hữu gương mặt tỷ lệ vàng chưa hoàn toàn lấy lại niềm tin của công chúng, song để nói cô bị tất cả quay lưng cũng không đúng.

Ngoài kia vẫn còn nhiều khán giả, đặc biệt là phụ nữ ủng hộ Heard trước tình cảnh phải bán khu biệt thự trên sa mạc ở thị trấn Yucca Valley (Mỹ) với giá 1,05 triệu USD để dọn lên đảo sống cùng con gái nhỏ. "Lúc này cô ấy chỉ muốn tập trung làm mẹ", một nguồn tin nói với CNN.

Nữ diễn viên hiếm hoi được paparazzi phát hiện đưa bé Oonagh Paige đi tắm biển quanh đảo Mallorca. Cô cũng không cập nhật Instagram từ tháng 12/2022 và dừng mọi phát ngôn liên quan đến Depp sau khi đồng ý trả chồng cũ 1 triệu USD để hòa giải, khép lại phiên tòa về tội phỉ báng. Tim Parlatore - luật sư dân sự và hình sự của Mỹ - cho rằng quyết định này là "sự từ chức của Heard".

Trong thời gian này, công chúng đã bớt khắt khe với Heard. Từ chỗ bị coi là vết nhơ của phong trào #MeToo, Heard được hơn 130 nhà hoạt động xã hội, tâm lý học và nữ quyền cùng hàng chục tổ chức bảo vệ phụ nữ ký vào bức thư ủng hộ.

Thư có nội dung: "Phần lớn sự quấy rối nhắm vào Amber Heard được thúc đẩy bởi thông tin sai lệch về phụ nữ và môi trường truyền thông xã hội vì đồng tiền, nơi những cáo buộc của phụ nữ về bạo lực gia đình và tấn công tình dục bị chế giễu để giải trí".

Diễn viên Constance Wu, Julia Fox và nhiều đồng nghiệp cũng lên tiếng bênh vực ngôi sao Aquaman.

Amber Heard đang sống ở Tây Ban Nha cùng con gái và bạn đời đồng giới - nhà quay phim Bianca Butti. Ảnh: Marca.

Theo Kelcey Kintner, Phó chủ tịch công ty truyền thông cao cấp Red Banyan PR, không chỉ Johnny Depp và Will Smith, Heard - đối tượng khác của văn hóa tẩy chay dữ dội vào năm 2022 - đã và đang âm thầm trở lại sau khi bị mang ra xét xử trước tòa án dư luận.

Kintner nhận định, không có cách nào để người nổi tiếng hết bị ghẻ lạnh hoàn toàn, bởi nhận thức của công chúng về người đó trước, trong và sau scandal, mức độ nghiêm trọng về hành vi của họ không thể thay đổi trong một sớm một chiều.

Tuy nhiên, thông thường, khán giả có xu hướng giảm bớt ác cảm về người nổi tiếng sau một khoảng thời gian nhất định. Lúc đó, Heard nhiều khả năng thoát khỏi sự trừng phạt và có thể dần quay lại.