Amber Heard và Johnny Depp sau vụ kiện

Tài tử trở lại với âm nhạc và tham gia nhiều chương trình ca hát. Trong khi đó, vợ cũ của anh quay lại cuộc sống bên con gái gần một tuổi.

Trải qua hơn 6 tuần, vụ kiện giữa Amber Heard và Johnny Depp vẫn chưa đi đến kết quả cuối cùng. Sau hai ngày làm việc (27/5 và 31/5), các thành viên trong bồi thẩm đoàn đang trong tiến trình xem xét, đánh giá để đưa ra phán quyết hợp tình, hợp lý cho đôi bên.

Đán chú ý, ngay trước ngày công bố phán quyết, khán giả đã thấy tài tử Johnny Depp xuất hiện trên một sân khấu âm nhạc ở Anh. Ngôi sao của loạt Pirates of the Caribbean đeo guitar, biểu diễn đầy say mê cùng đồng nghiệp. Trong khi đó, Amber Heard vẫn giữ nguyên động thái im lặng. Trang cá nhân của cô không cập nhật thêm thông tin mới từ khi phiên tòa diễn ra vào hồi tháng 4.

Điều này khiến khán giả thắc mắc: "Liệu cuộc sống của Amber Heard và Johnny Depp sẽ ra sao sau khi vụ kiện trị giá 50 triệu USD của họ diễn ra hơn một tháng qua khép lại?".

Johnny Depp trở lại với âm nhạc và phim ảnh

Như đã nhắc đến phía trên, điều đầu tiên tài tử sinh năm 1963 làm sau khi phiên tòa kết thúc là trở lại với đam mê âm nhạc. Theo People, trước khi trở thành diễn viên, Johnny Depp đã muốn làm nhạc sĩ. Depp từng đưa lời khai trước tòa về việc mình có niềm đam mê với âm nhạc, nhưng không đạt được thành công như ý muốn. Chính điều này đã khiến anh chuyển hướng sang diễn xuất.

Vì thế, việc tài tử xuất hiện trên sân khấu cùng nghệ sĩ guitar Jeff Beck vào cuối tuần qua khiến công chúng bất ngờ. Song những người hâm mộ Depp, theo dõi anh trong nhiều năm không lấy làm ngạc nhiên.

Trong chương trình, Depp xuất hiện với cây guitar trên tay. Anh đã trình diễn ba ca khúc. Đầu tiên là bài hát Isolation - ca khúc sáng tác năm 1970 của John Lennon, từng được Jeff Beck và Johnny Depp phối khí lại và trình diễn chung năm 2020. Họ cũng thể hiện bản cover ca khúc What’s Going On của Marvin Gaye và Little Wing của Jimi Hendrix. Trong cả ba màn trình diễn, Depp đều đảm nhận vai trò ca sĩ.

Depp trở lại với đam mê ca hát. Ảnh: PA.

Sau đó, trên trang cá nhân, Jeff Beck tiết lộ Depp là "cộng sự bất ngờ" của anh. Thời gian qua, họ cùng chia sẻ và hợp tác trong nhiều chương trình âm nhạc. "Mọi người sẽ được lắng nghe Depp hát nhiều hơn. Tôi hy vọng người hâm mộ tìm thấy sự thoải mái, nhẹ nhõm khi thưởng thức các tác phẩm kinh điển do cả hai thể hiện", nghệ sĩ chia sẻ.

Ngoài ra, Johnny Depp cũng là thành viên của nhóm nhạc Hollywood Vampires. Các thành viên còn lại của ban nhạc là Alice Cooper và Joe Perry.

Gần nhất, tối 31/5, Depp tiếp tục có buổi biểu diễn trên sân khấu Royal Albert Hall (London) cùng Jeff Beck. Siêu mẫu Kate Moss - tình cũ của Depp - cũng có mặt trong chương trình để ủng hộ anh, theo Daily Mail.

Dưới sân khấu, khán giả vẫn vỗ tay, hô vang tên tài tử. Bên ngoài cánh gà, hơn 100 người hâm mộ đứng đợi để tận mắt nhìn thấy thần tượng.

Sau âm nhạc, sao phim Edward Scissorhands tiếp tục quay lại với sự nghiệp phim ảnh, đó là điều chắc chắn.

Theo Variety, Depp tạo được thiện cảm với công chúng sau khi phiên tòa khép lại. Khán giả dành sự ủng hộ tuyệt đối với tài tử. Bằng chứng, một bản kiến nghị trên trang Change.org yêu cầu Disney đưa nam diễn viên trở lại loạt phim Cướp biển vùng Caribbean đã nhận hơn 475.000 chữ ký.

"Amber Heard đã hủy hoại cuộc đời cũng như sự nghiệp của Johnny Depp. Xin hãy thay đổi quyết định và đừng phát hành loạt phim nếu không có Johnny Depp", Kimberly Giles - người viết bản kiến nghị cho hay.

Một số nhà làm phim ở Hollywood cũng mở lòng với nam diễn viên. Tài tử vừa tham gia lồng tiếng cho phim hoạt hình Puffins Impossible. Depp xác nhận góp mặt trong phim mới của đạo diễn Maiwenn với vai vua Louis XV.

Cánh cửa điện ảnh vẫn mở rộng đón anh nếu tài tử còn giữ nguyên sự mặn nồng với bộ môn nghệ thuật thứ 7. Hơn hết, nam diễn viên phải thay đổi những hành vi tiêu cực như thường xuyên đi trễ, thiếu chuyên nghiệp trên phim trường, sử dụng chất cấm... như lời khai từ phía quản lý cũ của anh trong phiên điều trần gần đây.

Theo dự đoán từ People, Depp có thể gặp hai con Lily-Rose - vừa bước sang tuổi 23 và Jack (20 tuổi) sau thời gian dài xa cách. Bởi như chia sẻ trước tòa, ngoài mục tiêu theo đuổi sự thật và bảo vệ bản thân, điều cuối cùng Depp muốn là thể hiện trách nhiệm với các con. Anh không muốn chúng hiểu nhầm về những cáo buộc mà Heard dành cho cha mình.

Amber Heard và cuộc sống kín tiếng bên con gái

Như lời hứa trước khi phiên tòa diễn ra, ngôi sao Aquaman không có bất cứ động thái nào trên mạng xã hội hơn một tháng qua. Trái ngược chồng cũ, nữ diễn viên hạn chế xuất hiện nơi công cộng, tránh xa ống kính của paparazzi.

Trong phiên điều trần, Heard kể cô hiện sống với con gái Oonagh Paige Heard tại Yucca Valley, California (Mỹ) - gần vườn quốc gia Joshua Tree. Sau nhiều thăng trầm trong cuộc sống, minh tinh Hollywood cho biết con gái gần một tuổi là nguồn động lực lớn nhất của cô. Giữa một khung cảnh bình yên trong thị trấn nằm giữa sa mạc lớn, Heard dành nhiều thời gian bên Oonagh Paige và chăm chút cho bản thân.

Với công việc diễn xuất, vợ cũ của Depp tái ngộ khán giả màn ảnh rộng trong tác phẩm Aquaman and the Lost Kingdom dự kiến ra mắt vào 17/3/2023. Tuy nhiên, nếu đúng như những gì phía Heard tiết lộ trên tòa, nữ diễn viên bị cắt bỏ hầu hết cảnh quan trọng trong phim.

Con đường trở lại với điện ảnh của Heard khó khăn hơn trước. Ảnh: Reuters.

Cụ thể, nhân vật Mera (do Heard thủ vai) chỉ xuất hiện chớp nhoáng ở phần đầu của bộ phim khi vào viện sinh con và cảnh kết thúc. Tất cả phân đoạn tương tác với Momoa và các cảnh hành động khác đều bị loại bỏ.

"Tôi đã chiến đấu rất vất vả mới có thể tiếp tục tham gia bộ phim. Họ (Warner Bros.) không muốn đưa tôi vào phim. Kịch bản mới đã qua chỉnh sửa, loại bỏ những cảnh hành động của tôi. Về cơ bản, họ đã loại bỏ rất nhiều vai trò của tôi", cô chia sẻ.

Tuy nhiên, Chủ tịch Walter Hamada của DC Films đã phủ nhận lời khai của Heard. Walter Hamada cho biết hãng đã xem xét thay diễn viên đóng Aquaman and the Lost Kingdom vì Amber Heard thiếu sự gắn kết với nam chính Jason Momoa. Ngoài ra, lùm xùm kiện tụng liên quan đến Johnny Depp không là nguyên nhân khiến Heard có thể mất vai ở bom tấn siêu anh hùng.

Ngoài ra, nữ diễn viên cũng kịp hoàn thành dự án phim độc lập mang tên In the Fire trước khi phiên tòa bắt đầu vào tháng 4.

Trên New York Times, các chuyên gia giải trí hàng đầu Hollywood nhận định con đường trở lại điện ảnh với Heard còn nhiều khó khăn, đặc biệt là sau làn sóng kêu gọi tẩy chay nữ diễn viên trong thời gian qua.