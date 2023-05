Amber Heard thay đổi nơi ở

Theo CNN, Amber Heard rời Hollywood đến đảo Mallorca (Tây Ban Nha) sau khi thua kiện Johnny Depp hồi năm ngoái. Mới đây, cô được nhà báo Alison Boshoff tiết lộ đang sống cùng con gái Oonagh và bạn đời đồng giới Bianca Butti ở thủ đô Madrid.

"Amber nói được hai thứ tiếng (Anh và Tây Ban Nha) và đang sống hạnh phúc. Cô ấy tập trung nuôi dạy con, tránh xa ồn ào", một người bạn của Heard kể với Boshoff.

Người này cũng cho biết, minh tinh 37 tuổi sẽ trở lại Tinseltown (tên gọi khác của kinh đô điện ảnh Hollywood) vào ngày nào đó. "Tôi không nghĩ Amber vội vàng trở lại làm việc, nhưng có lẽ cô ấy sẽ về Mỹ vào thời điểm thích hợp, thực hiện dự án phù hợp".

Khi được phóng viên Page Six liên hệ, đại diện của Heard từ chối trả lời thông tin trên.

Vài ngày trước, paparazzi nhìn thấy Heard đưa con gái 2 tuổi đi chơi công viên ở Tây Ban Nha. Đây là lần hiếm hoi cô xuất hiện. Từ ngày chuyển tới châu Âu, Heard ít ra ngoài, mọi thông tin về cô đều nhỏ giọt.

TMZ đưa tin vì tình hình kinh tế không ổn định, Heard sang nhượng lại ngôi nhà ở thung lũng Yucca, California (Mỹ) với giá 1,1 triệu USD , từ tháng 8 năm ngoái. Cô và chồng cũ Johnny Depp cũng dừng kiện tụng nhau.

Tại sự kiện CinemaCon ngày 25/4, hãng Warner Bros. cho chiếu sớm trailer Aquaman 2. Heard xuất hiện trong hai cảnh chiến đấu dưới nước. Điều này chứng tỏ diễn viên không bị cắt khỏi bom tấn như lời đồn.

Mặc dù vẫn tiếp tục đồng hành cùng nam chính Jason Momoa, thời lượng của Heard trong phim có bị giảm như lời khai của cô tại phiên tòa phỉ báng hay không, vẫn còn là ẩn số.

Zing News Giải trí giới thiệu cuốn The Rock: Through the Lens: His Life, His Movies, His World khắc họa nhiều khoảnh khắc đặc biệt trong 20 năm qua của diễn viên Dwayne Johnson. Anh hiện là một trong những nam diễn viên được trả lương cao nhất thế giới.