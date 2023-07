Amber Heard tái xuất mạng xã hội

Ngày 30/6, trên tài khoản Instagram có 5,2 triệu người theo dõi, Amber Heard đăng ảnh tươi cười rạng rỡ trong sự kiện ra mắt phim mới In The Fire ở Liên hoan phim Taormina, Sicily (Italy) cuối tuần qua.

Diễn viên chú thích: "Cảm ơn vì sự đón tiếp cực kỳ nồng nhiệt tại Liên hoan phim Taormina dành cho bộ phim mới nhất của tôi. Một ngày cuối tuần thật khó quên". Hơn 170.000 người nhấn thích bài viết và nhiều bình luận thể hiện sự ủng hộ, nói nhớ nụ cười của Heard.

"Vâng. Cô ấy ở đây" - là bình luận của Luca Calvani, nam diễn viên đóng cặp với Heard trong phim. Anh cũng xuất hiện tại liên hoan phim cùng Heard và đạo diễn Conor Allyn.

Trên chức năng Instagram Story, Heard chia sẻ ảnh chụp màn hình các bài báo nhắc đến cô trong sự kiện.

Theo People, đây là động thái đầu tiên của Heard trên mạng xã hội sau 7 tháng. Bài đăng gần nhất của cô vào ngày 19/12/2022, đề cập việc đã dàn xếp vụ kiện với Johnny Depp. Hai người đồng ý không tiếp tục ra tòa và sẽ sớm rút đơn kháng cáo.

Thời điểm đó, Heard nhấn mạnh: "Sự gièm pha mà tôi phải đối mặt trên mạng xã hội là ví dụ của việc phụ nữ trở thành nạn nhân khi họ đang cố gắng đấu tranh, tiến về phía trước. Bây giờ, cuối cùng tôi có cơ hội giải phóng bản thân khỏi thứ tôi cố gắng từ bỏ 6 năm trước".

Heard đang trở lại showbiz và được người hâm mộ ở châu Âu chào đón. Chia sẻ trên thảm đỏ buổi công chiếu In the Fire, diễn viên 37 tuổi nói cô "rất hạnh phúc" vì những ngày tháng khủng khiếp đã qua đi. Trải nghiệm tệ càng khiến Heard thêm mạnh mẽ.

Cô tuyên bố chắc nịch: "Những gì xảy ra, những gì tôi đã trải qua không ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi chút nào. Và chắc chắn, biến cố không cản được bước chân tôi".

Amber Heard trong phim In The Fire. Ảnh: Maxbliz.

Conor Allyn, đạo diễn của phim, dành lời có cánh cho Heard. Ông nói trên Deadline: "Amber tỏa sáng đúng thời điểm. Trải qua những điều khủng khiếp, cô ấy mạnh mẽ bước tiếp và sống hoàn toàn bình thường. Điều này tôi không thể tưởng tượng được". Ấn tượng của Allyn về Heard là sự chăm chỉ, thông minh và ham học hỏi.

