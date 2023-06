Amber Heard sẽ tái xuất thảm đỏ

Amber Heard đã sẵn sàng để trở lại thảm đỏ. Theo Deadline, nữ diễn viên sẽ có mặt trong buổi ra mắt bộ phim mới In The Fire. Đây là lần đầu tiên cô xuất hiện trước công chúng sau vụ kiện với chồng cũ Johnny Depp.

Theo nguồn tin, cô sẽ tham dự Liên hoan phim Taormina lần thứ 69 ở Sicily, Italy vào ngày 24/6. Dự kiến, Amber Heard góp mặt trên thảm đỏ cùng với đạo diễn Conor Allyn và bạn diễn Eduardo Noriego.

Trong phim, Amber Heard vào vai bác sĩ tâm lý tiên phong được giao nhiệm vụ chăm sóc một đứa trẻ. Tác phẩm kinh dị siêu nhiên lấy bối cảnh năm 1899.

Khi được Page Six hỏi về thông tin dự thảm đỏ, đại diện của Amber Heard không lên tiếng phản hồi.

Tháng trước, trong một video được chia sẻ trên mạng xã hội, Amber Heard xác nhận dù đã rời Mỹ, cô không có kế hoạch dừng sự nghiệp diễn xuất. "Tôi yêu Tây Ban Nha rất nhiều", nữ diễn viên chia sẻ bằng tiếng địa phương. Đồng thời, cô hy vọng sẽ sống ở đó thêm một thời gian.

Khi được hỏi về việc liệu có tham dự một dự án phim nào mới không, nữ diễn viên đã nói: "Ồ, có chứ. Tôi tiếp tục tiến về phía trước. Đó là cuộc sống".

Thời gian gần đây, Amber Heard thường xuyên được cánh săn ảnh bắt gặp đi chơi cùng cô con gái nhỏ Oonagh và bạn đời. Cô nhìn thư giãn, vui vẻ và đang tận hưởng cuộc sống tại Tây Ban Nha.

Zing News Giải trí giới thiệu cuốn The Rock: Through the Lens: His Life, His Movies, His World khắc họa nhiều khoảnh khắc đặc biệt trong 20 năm qua của diễn viên Dwayne Johnson. Anh hiện là một trong những nam diễn viên được trả lương cao nhất thế giới.