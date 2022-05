Amber Heard muốn thành công như Angelina Jolie

Trong một cuộc phỏng vấn, Amber Heard bày tỏ sự ngưỡng mộ đến Angelina Jolie. Sao phim "Aquaman" muốn được thành công như vợ cũ Brad Pitt.

Suốt hai tháng qua, cái tên Amber Heard được công chúng nhắc đến nhiều. Song, người ta không đề cập về phim hay vai diễn của nữ diễn viên mà là cuộc chiến pháp lý giữa cô và chồng cũ Johnny Depp. Giờ đây, sự nghiệp của của Heard có thể không bao giờ trở lại như cũ. Và giữa lúc phiên tòa đang diễn ra gay gắt, truyền thông đào lại quá khứ cô từng muốn thành công như Angelina Jolie.

Amber Heard được biết đến rộng rãi sau khi đóng chung với Johnny Depp trong The Rum Diary (2011). Sau một năm tạm nghỉ, cô trở lại mạnh mẽ trong năm 2013 với ba bộ phim Syrup, Paranoia và Machete Kills.

Amber Heard là fan của Angelina Jolie. Ảnh: Getty.

Trong thời gian quảng bá bộ phim Paranoia, Amber Heard trả lời phỏng vấn tạp chí Vanity Fair về vấn đề thần tượng trong nghề diễn. Khi được hỏi ai là người cô ngưỡng mộ nhất, Heard không ngần ngại trả lời đó là Angelina Jolie.

"Tôi không thể nghĩ ai hoàn thành vai trò tốt hơn Angelina Jolie. Trong mắt tôi, cô ấy là người hoàn hảo. Cô biết sử dụng sự nổi tiếng của mình làm lợi thế thay vì sống ẩn dật. Chúng ta không thể bị lợi dụng và bị ám ảnh bởi các tay săn ảnh", nữ diễn viên nói.

Sau phát ngôn của Amber Heard, nhiều người so sánh liệu Heard có thể sánh ngang với Jolie hay không. Trang CheatSheet chỉ ra một số điểm tương đồng giữa hai diễn viên.

Giống với vợ cũ Brad Pitt, Amber Heard từng là nhà sản xuất đồng thời đóng vai chính trong phim, đó là Syrup và And Soon the Darkness. Điểm tương đồng khác là Heard dùng danh tiếng của mình để trở thành nhà hoạt động nhân quyền.

Amber Heard là fan của Jolie, nhưng thực tế sao phim Maleficent không thích tính cách của Heard. Theo National Enquirer, Jolie thể hiện việc không thích Amber Heard ngay từ lúc bạn mình là Johnny Depp công khai mối quan hệ với Heard.

Nguồn tin của Enquirer khẳng định Angelina Jolie lo lắng việc sao phim Aquaman nhanh chóng chấp nhận lời cầu hôn của Depp. Cô cho rằng Heard có động cơ ẩn ý đằng sau.

Johnny Depp và Amber Heard đang căng thẳng trên tòa. Ảnh: Mega.

"Angelina Jolie đưa ra lời khuyên chân thành với người bạn thân. Cô cảnh báo đồng nghiệp là có thể anh đang mắc sai lầm lớn khi kết hôn với Amber Heard", nguồn tin nói.

Hiện tại, lo lắng của Angelina Jolie trở thành sự thật. Sau khi ly hôn, Amber Heard và Johnny Depp dẫn nhau ra tòa và gây ra vụ kiện ồn ào.

Trong phiên điều trần ngày 19/5, các nhân chứng xuất hiện và cho lời khai bất lợi cho Johnny Depp. Sao phim Cướp biển vùng Caribbean hiện bị người yêu cũ và bạn thân nói là người ghen tuông và bạo lực trong tình yêu.