Amber Heard không cần tiền của Depp

Theo tài liệu tòa án vừa được công bố, luật sư từng muốn đưa ra bằng chứng Amber Heard không cần tiền của Johnny Depp trước khi ly hôn nhưng không được thẩm phán chấp thuận.

Theo Insider, trong 6.000 trang tài liệu tòa án vừa được công bố hồi cuối tuần, bằng chứng về việc phân chia tài sản của hai vợ chồng trong lúc còn chung sống là điểm đáng chú ý. Theo đó, Amber Heard từng phớt lờ luật sư, không yêu cầu nhận thêm tiền từ vụ ly hôn với Johnny Depp.

Theo tiết lộ của luật sư, Amber Heard sẽ hưởng một nửa thu nhập của Johnny Depp từ bộ phim Cướp biển vùng Caribbean 5. Điều này dựa trên quy định tài sản cộng đồng ở bang California, Mỹ.

Các luật sư của Amber Heard lập luận Depp kiếm hơn 21 triệu USD từ phần phim đầu tiên và hơn 33 triệu USD cho phần phim thứ tư, vì vậy số tiền Depp kiếm được từ Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales là không hề nhỏ. Dù vậy, Heard nhiều lần từ chối việc nhận tiền của chồng cũ.

Amber Heard dành thời gian cho con gái sau vụ kiện với chồng cũ. Ảnh: @amberheard.

Luật sư Samantha Spector nói Amber Heard không quan tâm đến khoản tiền đó. Cô đồng thời khen ngợi sao phim Aquaman: "Thực sự mà nói tôi kinh ngạc với điều này. Heard không quan tâm về tiền bạc và bỏ qua số tiền lớn".

Song, bằng chứng về việc Amber Heard không cần tiền của Johnny Depp không được thẩm phán Penney Azcarate chấp thuận đưa ra làm bằng chứng trước tòa. Bà chỉ giải quyết phiên tòa phỉ báng chứ không đồng ý bàn về thủ tục ly hôn của đôi diễn viên.

Ít ngày trước khi tài liệu tòa án được công bố, Amber Heard lặng lẽ bán nhà. Theo TMZ, nữ diễn viên lời gần gấp đôi khi lặng lẽ sang tên ngôi nhà ở thung lũng Yucca, California (Mỹ) cho chủ mới. Cô chi 570.000 USD mua bất động sản hồi năm 2019, và giờ sang nhượng lại với giá 1,1 triệu USD .

Người mua ngôi nhà của sao Aquaman là cặp vợ chồng bình thường, với người chồng làm trong ngành bảo hiểm ở Las Vegas và cô vợ là thư ký lâu năm. Hai người không có mối liên hệ nào với Heard trước đó. Họ thỏa thuận với Heard hoàn toàn bằng tiền mặt.

SCMP cho biết Heard thường xuyên lui tới thung lũng Yucca nhiều năm qua, song đây không phải nơi ở chính của cô. Tuy nhiên sau thua kiện Johnny Depp hồi tháng 6, Heard đã sử dụng chỗ này như nơi ẩn náu để tránh xa tất cả sự chú ý của giới truyền thông.