Amber Heard không bị cắt khỏi 'Aquaman 2'

Theo Insider, trailer đầu tiên của bom tấn Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman 2) được chiếu tại sự kiện CinemaCon ngày 25/4, cho thấy Amber Heard xuất hiện trong hai cảnh chiến đấu dưới nước.

Sự xuất hiện chớp nhoáng của nhân vật công chúa Mera chứng tỏ Heard không bị cắt khỏi phim, mặc dù cô không có lời thoại trong đoạn trailer.

Động thái này phủ nhận thông tin sai lệch đăng trên JustJared hồi tháng 6/2022. Khi đó, tờ báo viết "Amber Heard bị cắt khỏi phần tiếp theo của thương hiệu ăn khách". JustJared cũng nhấn mạnh, Warner Bros. quyết định đổi diễn viên đóng vai của Heard sau khi xem bản dựng trước. Đoàn phim Aquaman 2 cũng sẽ quay lại toàn bộ cảnh có Jason Momoa và Nicole Kidman.

Trong khi đó, The Direct cho biết cuộc họp khẩn cấp đã được mở ra giữa các giám đốc điều hành của Warner Bros. sau khi Heard thua kiện. Nhà văn KC Walsh của Geeks WorldWide tiết lộ lãnh đạo công ty muốn loại nữ diễn viên khỏi phim.

Tuy nhiên, người đại diện của nữ diễn viên phủ nhận thông tin trên và nói với Insider: "Tin đồn đã có ngay từ đầu, và vẫn tiếp tục được lan truyền. Tôi khẳng định thông tin không chính xác, thiếu nhạy cảm và điên rồ".

Aquaman and the Lost Kingdom là tác phẩm điện ảnh thứ hai về siêu anh hùng Aquaman thuộc DCEU. Phim chào đón sự trở lại của dàn diễn viên quen thuộc từ phần đầu tiên như Jason Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson, Nicole Kidman, Yahya Abdul-Mateen II, Ben Affleck... cùng nhiều gương mặt mới.

Bối cảnh phim được tiết lộ diễn ra ở nhiều thế giới khác nhau, mang màu sắc độc đáo hơn. Trong phim, Momoa mặc bộ giáp mới có phần bí ẩn. "Ở phim mới, Mera không phải một trong những nhân vật chính như phần đầu. Thay vì Aquaman và Mera, trong phần tiếp theo, câu chuyện tập trung vào Aquaman và người anh cùng cha khác mẹ Orm Marius, do Patrick Wilson thủ vai", nguồn tin nói thêm.

Tác phẩm ban đầu dự kiến ra rạp vào tháng 12/2022, nhưng sau đó bị hoãn lịch nhiều lần. Theo thông tin mới nhất, Aquaman 2 được ấn định lịch phát hành chính thức vào ngày 20/12.

