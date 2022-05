Amber Heard: 'Johnny Depp khiến tôi bị đuổi khỏi Aquaman'

Amber Heard cho biết Johnny Depp đã gửi email, văn bản yêu cầu sa thải cô khỏi bom tấn "Aquaman".

Clip Amber Heard thân mật với James Franco trong thang máy Amber Heard đón James Franco đến nhà riêng vào đêm khuya. Vợ cũ của Depp mặc đồ ngủ, tựa lưng vào vai nam diễn viên.

Insider đưa tin trong phiên xử ngày 17/5, Amber Heard khai rằng sau thời điểm nhận vai diễn công chúa Mera, Johnny Depp bằng mọi cách muốn "đá" vợ cũ khỏi bom tấn Aquaman. "Anh ta cố gắng khiến tôi bị sa thải", nữ diễn viên khẳng định.

"Tôi đã nhìn thấy các email, văn bản yêu cầu chuyện này", Heard trả lời ngắn gọn khi được hỏi làm thế nào biết điều đó, mà không giải thích thêm hoặc tiết lộ chi tiết nội dung văn bản.

Amber Heard tự bào chữa cho mình ở tòa án Fairfax (Virginia, Mỹ) ngày 17/5. Ảnh: Reuters.

Ở phiên điều trần, Heard than thở rằng chẳng biết cuối cùng thời lượng xuất hiện của cô ở Aquaman and the Lost Kingdom (2023) là bao nhiêu. Cô cũng bày tỏ sau lùm xùm với chồng cũ, thật khó để tiếp tục đồng hành cùng thương hiệu siêu anh hùng.

Trước mặt bồi thẩm đoàn, ngôi sao nước Mỹ nói về sự thay đổi trong phim mới: "Tôi đã chiến đấu rất vất vả mới có thể tiếp tục tham gia bộ phim. Họ (Warner Bros.) không muốn đưa tôi vào phim. Kịch bản mới đã qua chỉnh sửa, loại bỏ những cảnh hành động của tôi. Về cơ bản, họ đã loại bỏ rất nhiều vai trò của tôi".

Heard cũng nhấn mạnh, hình tượng Mera trong Aquaman 2 là phiên bản tệ nhất từ trước đến nay của nhân vật.

Dựa vào tài liệu Insider thu được, Heard đã thực hiện các cảnh quay cho Aquaman 2 từ ngày 15/7 đến 16/11/2021. Hồi cuối tháng 4, phóng viên giải trí Grace Randolph cho biết thời lượng của Heard trong phim bị cắt xuống 10 phút, tuy nhiên thông tin này chưa được xác nhận.

Hiện có hơn 4 triệu chữ ký yêu cầu loại Amber Heard khỏi Aquaman 2. Ảnh: Indiewire.

Trở lại năm 2019, Hollywood Reporter báo cáo Johnny Depp đã vận đồng hành lang với Kevin Tsujihara - Chủ tịch của Warner Bros. lúc bấy giờ - nhằm xóa sổ Amber Heard khỏi tựa phim nổi tiếng, đồng thời đưa nữ diễn viên vào danh sách đen, triệt hạ đường phát triển của cô ở các dự án tương lai.

Theo nguồn tin, Depp có mối quan hệ lâu dài với hãng khi từng xuất hiện trong Transcendence, Dark Shadows và gần đây là loạt Fantastic Beasts. Tuy nhiên, từ ngày bị xử thua kiện The Sun, Depp và Warner Bros. đã không còn thân thiết.