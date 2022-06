Amber Heard được khen

Huyền thoại hành động Dolph Lundgren có ấn tượng tốt với Amber Heard trong quá trình đóng chung bom tấn "Aquaman".

Trong cuộc phỏng vấn với Entertainment Tonight, Dolph Lundgren - tài tử thủ vai vua Nereus trong Aquaman - khen Amber Heard: "Cô ấy thể hiện rất tuyệt vời trong quá trình quay phim. Đối với phần hai, tôi nghe được rằng Heard đã làm tốt".

Về tin Heard bị cắt khỏi Aquaman and the Lost Kingdom, ngôi sao 65 tuổi không rõ là đúng hay sai sự thật. Lundgren cho biết từ sau vụ kiện với Johnny Depp, Heard và ông chưa gặp nhau lần nào.

Dolph Lundgren, Amber Heard và Jason Momoa trong buổi ra mắt Aquaman năm 2018. Ảnh: New York Post.

Lundgren là một trong những người công khai nói tốt về Heard giữa luồng thông tin tiêu cực, mang tính đả kích nhắm vào nữ diễn viên trên mạng xã hội. Trước đó, Whitney Heard - em gái của Heard, Ellen Barkin - tình cũ của Depp, phóng viên Eve Barlow... khẳng định luôn đứng về phía nữ diễn viên.

Lundgren đã hai lần hợp tác cùng Heard trong bom tấn do Warner Bros. sản xuất. Trong phim, ông thủ vai vua Nereus đứng đầu vương quốc Xebel, thường xuyên nhòm ngó vợ của Aquaman (Jason Momoa) là Mera (Amber Heard), và muốn giết hại siêu anh hùng.

Năm ngoái, ông tiếp tục thể hiện vai diễn trong Aquaman and the Lost Kingdom. Quá trình ghi hình phim trùng thời điểm tài tử phải hoàn thành các cảnh quay cho The Expendables 4 ở châu Âu. Do vậy, ông phải di chuyển liên tục giữa hai nơi.

Dolph Lundgren được ca ngợi là huyền thoại hành động của thập niên 1980. Ảnh: NPR.

Dolph Lundgren sinh năm 1957, là nam diễn viên, nhà sản xuất phim nổi tiếng người Thụy Điển. Được xem là huyền thoại hành động từ thập niên 1980, ông gây tiếng vang với tác phẩm Rocky 4 năm 1985, vai võ sĩ hùng mạnh Ivan Drago.

Kể từ đó, ông đóng vai chính trong hơn 40 bộ phim, hầu hết đều thuộc thể loại hành động như Dark Angel (1990), Universal Soldier (1992), Joshua Tree (1993), Johnny Mnemonic (1995)...

Năm 2004, ông làm đạo diễn cho bộ phim đầu tiên của mình, The Defender, và sau đó tiếp tục chỉ đạo The Mechanik (2005), Missionary Man (2007), Command Performance (2009).