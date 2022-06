Amber Heard đối mặt làn sóng tẩy chay

Làn sóng tẩy chay Amber Heard diễn ra ngày càng mạnh mẽ sau khi cô thua kiện Johnny Depp. Nhiều nhà sản xuất không dám thuê sao phim "Aquaman" vì sợ mất khán giả.

Theo New York Post, sau phán quyết "bẽ bàng" và thua cuộc tại tòa án Fairfax, Virginia, Amber Heard giờ đây phải đối mặt với làn sóng tẩy chay ở Hollywood.

"Amber từng nổi tiếng ở Hollywood chưa? Cô ấy làm được gì ngoài Aquaman? Tôi không nghĩ rằng cô ấy là sao hạng A, mọi thứ đều nhờ vào Johnny Depp", một nhà sản xuất Hollywood nói với New York Post.

Nổi tiếng với gương mặt "đạt tỷ lệ vàng", nhưng thực tế hầu như không ai biết đến cái tên Amber Heard. Mãi cho đến khi tham gia The Rum Diaries cùng Johnny Depp, cô mới bắt đầu trở thành cái tên được công chúng nói về nhiều. Giờ đây, Amber Heard thực sự đã nổi tiếng, chỉ là theo cách cô không hề mong muốn.

Sự nghiệp của Amber Heard tại Hollywood ngày càng chật vật sau khi thua kiện chồng cũ. Ảnh: Reuters.

Gần như không ai tại Hollywood ủng hộ Amber Heard

Ngày 1/6, tòa án quận Fairfax, Virginia tuyên bố Johnny Depp thắng kiện Amber Heard trong phiên tòa phỉ báng. Depp được bồi thường 15 triệu USD , trong khi đó Heard nhận được 2 triệu USD .

Sau khi Depp tuyên bố rằng "bồi thẩm đoàn trả lại cuộc sống cho tôi", nhiều cái tên nổi tiếng như Zoe Saldana, Emma Roberts, Gemma Chan, Taika Waititi, Jennifer Aniston, Henry Golding, Riley Keough và LaKeith Stanfield đã ấn "thích" bài đăng. Giờ đây, Hollywood gần như tẩy chay Amber Heard.

Trong một buổi diễn đầu tháng 5, Chris Rock từng đanh thép tuyên bố: "Tôi tin tất cả phụ nữ… ngoại trừ Amber Heard". Trong khi đó, Eve Green, bạn diễn của Johnny Depp trong Dark Shadows viết trên Instagram rằng rồi sẽ có ngày trái tim tuyệt vời, con người thật của Depp được phơi bày với toàn thế giới.

Ngay cả một số người mà cô từng coi là chỗ dựa cũng quyết định quay lưng với Heard. Một nguồn tin tiết lộ với New York Post rằng cô không còn thân thiết với bạn trai cũ Elon Musk.

Có 4,5 triệu khán giả đòi tẩy chay Amber Heard. Các nhà sản xuất cũng cân nhắc nếu muốn mời nữ diễn viên xuất hiện trong phim. Ảnh: Change.org.

Trước đó, CEO của Tesla có tên trong danh sách nhân chứng của Amber Heard, tuy nhiên ông quyết định không ra làm chứng. Mặc dù các nguồn tin của New York Post nói rằng Heard và Musk có mối quan hệ bất hòa, đặc biệt sau khi thông tin Heard hẹn hò Musk chỉ để "lấp đầy khoảng trống", mới đây Musk có bài viết về bạn gái cũ và Johnny Depp.

"Tôi hy vọng cả hai bỏ qua và bước tiếp. Nhìn vào mặt tốt, cả hai đều là người đáng kinh ngạc", Elon Musk viết trên trang cá nhân.

Hiện tại, mối quan hệ của Amber Heard chỉ xoay quanh một số cái tên, trong đó có chị gái, bạn gái cũ Bianca Butti và nhà báo người Scotland Eve Barlow. Butti hẹn hò với Heard trước khi sao phim Aquaman chọn làm mẹ đơn thân. Hai người sau đó chấm dứt mối quan hệ và quyết định làm bạn.

Sau phán quyết, bạn gái cũ của Heard viết trên Instagram: “Amber là người bạn và tôi rất biết ơn khi làm được điều đó. Nhưng có một điều là những người đứng ra nói sự thật không nên bị đối xử thế này. Trái tim tôi hướng về cô ấy trong thời điểm khó khăn này”.

Trong khi đó, Barlow, người bị cấm đến phòng xử án Fairfax, Virginia, lại viết trên Twitter rằng cô luôn tin rằng có ngày Amber Heard sẽ quay lại.

Đường trở lại khó khăn của Amber Heard

Ngoài những ngôi sao tại Hollywood, các nhà làm phim cũng muốn quay lưng với nữ diễn viên. Về khả năng Heard quay trở lại Tinseltown (tạm dịch: Thị trấn lấp lánh - tên gọi khác của kinh đô điện ảnh Hollywood), một nguồn tin nói với Page Six: “Tôi nghĩ rất khó khăn cho cô ấy”.

Mặc dù Heard đang dành thời gian nghỉ ngơi để ở bên con gái, cô dự kiến ​​xuất hiện trong Run Away With Me - bộ phim chưa công bố dàn diễn viên và In the Fire, tác phẩm do Amber Heard đóng chính. Song, sau phiên tòa dậy sóng suốt sáu tuần qua, nhiều khả năng nữ diễn viên bị mất vai.

Trong phiên tòa, Depp đã làm chứng rằng chính anh là người giúp vợ cũ giành được vai diễn lớn nhất trong sự nghiệp là Mera trong Aquaman. Nam diễn viên cũng cho biết anh đã cảnh báo Warner Bros. là mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ sau khi hai người ly hôn.

Theo nam diễn viên, Amber Heard lo ngại việc quay phim tại Australia do các vấn đề pháp lý trước đây. Năm 2016, nữ diễn viên bị truy tố vì mang thú cưng đến Australia theo cách bất hợp pháp. Mọi chuyện sau đó đã ổn nhưng hãng phim vẫn cân nhắc về việc có nên mời Heard hay không. Chính Johnny Depp là người gọi điện cho Warner Bros. và nói thay cho vợ.

“Tôi từng làm phim với Warner Bros., cô ấy nói rằng tôi biết họ và nhờ tôi nói chuyện với ban lãnh đạo. Tôi đã gọi điện thoại và nói chuyện với ba giám đốc điều hành cấp cao của Warner là Kevin Tsujihara, Sue Kroll, Greg Silverman”, Johnny Depp khẳng định.

Amber Heard nhận được vai trong Aquaman nhờ vào Johnny Depp. Ảnh: Splash News.

Trong khoảnh khắc đáng xấu hổ khác, Giám đốc DC Films là Walter Hamada làm chứng rằng hãng phim trước đó cân nhắc loại cô khỏi Aquaman and the Lost Kingdom do nữ diễn viên thiếu tương tác, diễn không hợp với Jason Momoa. Johnny Depp không dùng quyền lực để can thiệp vào bộ phim. Điều đó càng chứng minh rằng cái tên Amber Heard tại Hollywood không là gì.

Trong khi đó, một nhà làm phim nổi tiếng khác nói với New York Post rằng Hollywood cân nhắc về việc thuê Heard. “Phần lớn mọi người nghĩ rằng Heard lợi dụng phong trào #MeToo. Do đó, ai chọn thuê Heard đều rất nguy hiểm. Điều kỳ lạ hơn là cô ấy không hề tỏ ra sợ hãi ngay cả khi mọi chuyện được làm sáng tỏ tại tòa án”, người này nói.

Sau khi thua kiện, luật sư Elaine Bredehoft nói với New York Times rằng Amber Heard sẽ nộp đơn kháng cáo. Trong cuộc phỏng vấn của Today, khi được hỏi liệu Heard có đủ tiền để bồi thường 10,35 triệu USD cho Depp không, Bredehoft cảm thán: "Ồ không, hoàn toàn không!".

Theo các nguồn tin, cuộc chiến pháp lý tại tòa án cấp cao khiến nữ diễn viên mất khá nhiều tiền. Trong khi đó, có người đổ lỗi cho việc Heard chi tiêu xa hoa, đổ nhiều tiền cho du lịch, quần áo, quà tặng và rượu. Có nguồn tin khẳng định cô đang dựa vào chính sách bảo hiểm để trả chi phí cho luật sư và đội ngũ PR.

Trong khi đó, công chúng thấy Johnny Depp đang ăn mừng chiến thắng của mình trong chuyến lưu diễn với nghệ sĩ guitar Jeff Beck ở Anh. Gần đây, nam diễn viên được cho là hội ngộ với người bạn cũ, đạo diễn Tim Burton cho Beetlejuice 2.

“Johnny Depp chắc chắn hoạt động trở lại. Amber Heard cũng thế. Nhưng tôi không chắc là các hãng phim muốn có trách nhiệm với cô ấy”, một nhà sản xuất nói với New York Post.