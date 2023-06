Amber Heard đang rất vui

Theo Page Six, xác nhận trong đoạn video do phóng viên quay lại, Amber Heard cho biết cô hiện sống vui vẻ ở Tây Ban Nha và vẫn thực hiện các dự án phim. Không có chuyện nữ diễn viên từ bỏ Hollywood.

Sao Aquaman nói bằng giọng bản địa của quốc gia châu Âu: "Tôi yêu Tây Ban Nha rất nhiều". Khi được hỏi về dự định ở lại đây lâu dài, Heard đáp: "Tôi hy vọng là vậy. Tôi thích sống ở nơi này".

Mặc dù công việc chưa trở lại guồng như trước, song Heard tin tương lai sẽ tươi sáng. "Tôi tiếp tục tiến về phía trước. Đó là cuộc sống", diễn viên nhấn mạnh và rời đi, không quên nói "rất vui" khi được phỏng vấn.

Rời Mỹ, Heard chuyển đến châu Âu vào tháng 9/2022, chỉ sau 3 tháng thua kiện chồng cũ Johnny Depp. Thỉnh thoảng người dân mới nhìn thấy Heard du lịch ở khu Palma de Mallorca (Tây Ban Nha) cùng con gái nhỏ Oonagh và bạn đời.

Thời điểm đó, có tin đồn Heard rời showbiz và Hollywood vĩnh viễn. Tuy nhiên, theo chia sẻ của nhà báo Alison Boshoff, tin Heard rút khỏi kinh đô điện ảnh không sai, nhưng chỉ là tạm thời. Diễn viên được cho là có dự định quay lại Hollywood nhưng không vội vàng. Heard đang chờ thời điểm thích hợp cho một dự án phù hợp.

"Cô ấy có thể nói thành thạo tiếng Tây Ban Nha và rất hạnh phúc khi ở đó, nuôi dạy con gái, tránh xa mọi ồn ào", Boshoff chia sẻ.

Trước đó, ngày 11/5, Page Six đưa tin Heard rời khỏi nhà ở Madrid với phong cách sành điệu. Cô được người hâm mộ bắt gặp, xin chữ ký và chụp ảnh cùng.

Loạt hình do paparazzi đăng tải cho thấy ngôi sao Aquaman có tâm trạng vui vẻ. Cô liên tục cười và giao lưu với mọi người. Heard không tỏ ra khó chịu hay né tránh máy ảnh như mọi khi.

