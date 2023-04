Amber Heard đang ở đâu

Ngày 11/4 đánh dấu một năm bắt đầu phiên tòa xét xử vụ Johnny Depp kiện Amber Heard tội phỉ báng tại tòa án Fairfax (Virginia, Mỹ). Theo People, diễn viên Aquaman hiện ở ẩn nhưng có ý định trở lại showbiz.

Nguồn tin cho biết: "Amber sống ở Tây Ban Nha, nơi cho phép cô ấy được riêng tư. Phiên tòa đã quá căng thẳng đối với Amber và cô ấy chỉ muốn bắt đầu cuộc sống mới tại nước ngoài".

Người thân cận kể Heard "từng kiệt sức và thất vọng sau phán quyết của bồi thẩm đoàn". Nữ diễn viên cảm thấy bản thân bị ngược đãi. "Nhưng giờ đây Amber đã để mọi chuyện lại phía sau. Cô ấy có nguồn năng lượng mới và tập trung vào những thứ yêu thích", nguồn tin nói thêm.

Theo tạp chí Mỹ, hiện tại, ngoài chăm sóc con nhỏ, Heard được cho là hào hứng với việc tiếp tục đóng phim trong tương lai gần.

Vụ kiện phỉ báng rình rang vào năm ngoái khiến ngôi sao sinh năm 1986 rơi vào ngõ cụt. Cô phải bán nhà ở Mỹ để sang châu Âu sống. Nữ diễn viên thừa nhận vai trò của cô trong Aquaman 2 bị cắt nhiều vì lùm xùm với chồng cũ.

Và cũng vì thua kiện, cô bị bị các nhà sản xuất quay lưng. Nguồn tin nội bộ của Geo TV tiết lộ trong cuộc họp kín, các nhà điều hành Hollywood chê Heard không phải diễn viên tuyệt vời. Họ chỉ coi cô là "phần tồi tệ trong lịch sử phim Hollywood".

Trong khi đó, Depp thăng hoa. Anh bỏ túi hàng triệu USD từ việc bán bộ sưu tập tranh nghệ thuật, chuẩn bị tái ngộ khán giả với vai diễn Vua Louis XV trong bộ phim tiểu sử La Favourite.

Sau lịch trình công việc dày đặc, Depp trở về cuộc sống bình lặng tại dinh thự phong cách thế kỷ 12 ở vùng Somerset, nước Anh.

