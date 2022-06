Amber Heard đã bị cắt khỏi bom tấn 'Aquaman 2'?

Truyền thông quốc tế cho biết vai của Amber Heard trong "Aquaman 2" đã được giao lại cho người khác, tuy nhiên cô phủ nhận thông tin.

"Warner Bros. đã quyết định đổi diễn viên đóng vai của Amber Heard sau khi xem bản dựng trước", JustJared đưa tin ngày 14/6. Nguồn này tiết lộ đoàn phim Aquaman 2 sẽ quay lại toàn bộ cảnh có Jason Momoa và Nicole Kidman.

Tuy nhiên, ngay lập tức, người phát ngôn của Heard đã phủ nhận thông tin trên khi nói: "Tin đồn đã có ngay từ đầu, và vẫn tiếp tục được lan truyền. Tôi khẳng định thông tin không chính xác, thiếu nhạy cảm và điên rồ".

Đại diện Warner Bros. cũng như DC Films không đưa ra phản hồi khi được phóng viên Insider liên hệ.

Amber Heard phủ nhận bị cắt khỏi bom tấn có Jason Momoa đóng chính. Ảnh: Cheatsheet.

Trước đó, The Direct đưa tin một cuộc họp khẩn cấp đã được mở ra giữa các giám đốc điều hành của Warner Bros. sau khi Heard thua kiện Johnny Depp. Nhà văn KC Walsh của Geeks WorldWide tiết lộ lãnh đạo công ty đã quyết định loại bỏ nữ diễn viên khỏi dự án Aquaman and the Lost Kingdom.

Cụ thể, KC Walsh cho biết nhân vật Mera sẽ qua đời sau cảnh sinh con ở bệnh viện. Với thông tin này, người đứng đầu Warner Bros. cũng từ chối bình luận.

Vai diễn công chúa Mera (Amber Heard thủ vai) xuất hiện lần đầu trong bom tấn Justice League (2017), trước khi trở thành nhân vật nổi bật trong Aquaman (2018), sánh đôi cùng nam chính do Jason Momoa thể hiện.

Trong phiên điều trần của vụ kiện phỉ báng, Heard khóc khi nói vai trò của cô bị giảm sút trong phần mới nhất do vướng lùm xùm với chồng cũ. Nữ diễn viên khẳng định Waner Bros. luôn tìm cách loại cô khỏi bom tấn phát hành năm 2023.

"Tôi đã chiến đấu vất vả mới có thể tiếp tục tham gia phim. Họ (Warner Bros.) không muốn đưa tôi vào phim. Kịch bản mới đã qua chỉnh sửa, loại bỏ những cảnh hành động của tôi. Về cơ bản, họ đã loại bỏ rất nhiều vai trò của tôi", Heard nói.

Tuy nhiên, Walter Hamada - Chủ tịch của DC Films - cho biết nhà sản xuất từng cân nhắc cắt vai Heard không phải do liên quan đến kiện tụng với chồng cũ, mà bởi cô thể hiện kém.