Amber Heard có thể bị loại khỏi 'Aquaman 2' sau khi thua kiện

Nguồn tin tiết lộ minh tinh Hollywood có thể bị loại khỏi dự án bom tấn sau khi thua kiện Johnny Depp.

10 khoảnh khắc Amber Heard đến tòa Mỗi lần đến tòa, Heard luôn gây chú ý với vẻ ngoài chỉn chu, chuộng những bộ suit tông trung tính.

Theo The Direct, một cuộc họp khẩn cấp đã được mở ra giữa các giám đốc điều hành của Warner Bros. sau khi Amber Heard thua kiện Johnny Depp. Nhà văn KC Walsh của Geeks WorldWide tiết lộ lãnh đạo công ty đã quyết định loại bỏ nữ diễn viên khỏi dự án Aquaman and the Lost Kingdom.

Cụ thể, KC Walsh cho biết nhân vật Mera (Amber Heard thủ vai) sẽ qua đời sau cảnh sinh con ở bệnh viện.

Tuy nhiên, người đứng đầu của Warner Bros. vẫn chưa lên tiếng về vấn đề trên.

Nhân vật Mera (Amber Heard) bị cắt bỏ nhiều cảnh trong dự án mới. Ảnh: DC.

Trước đó, Kathryn Arnold - chuyên gia tư vấn ngành giải trí ở Hollywood - trong khi làm chứng cho Heard đã vô tình tiết lộ nội dung phim Aquaman 2.

Người này chia sẻ: "Nhân vật Mera sẽ xuất hiện ở phần đầu của phim khi vào viện sinh con và cảnh kết thúc phim. Tất cả phân đoạn tương tác với nam chính và các cảnh hành động khác đều bị loại bỏ".

Arnold nhấn mạnh phòng dựng đã quyết định cắt bỏ cảnh chiến đấu hoành tráng ở hồi ba - vốn được cho là đặc sắc nhất của Heard, mà không thông báo lý do.

Heard cũng cho biết: "Tôi đã chiến đấu vất vả mới có thể tiếp tục tham gia phim. Họ (Warner Bros.) không muốn đưa tôi vào phim. Kịch bản mới đã qua chỉnh sửa, loại bỏ những cảnh hành động của tôi. Về cơ bản, họ đã loại bỏ rất nhiều vai trò của tôi".

Sau sự cố vạ miệng từ phía Heard, nhà điều hành DC Films, Warner Bros. và nhà sản xuất Aquaman 2 phải giải quyết những tác động ảnh hưởng tiêu cực đến phim và dàn diễn viên. Tác phẩm dự kiến ra mắt vào tháng 3/2023.

Tính đến đầu tháng 6, 4,5 triệu người đã ký vào đơn trực tuyến đòi tẩy chay Heard. Con số này vẫn tăng theo từng ngày. Theo Variety, Heard và nhóm pháp lý của cô cũng thừa nhận chiến dịch trực tuyến đã kéo sự nghiệp nữ diễn viên đi xuống.