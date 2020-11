Amber Heard có thể bị gạch tên khỏi ‘Aquaman’ sau phần hai

Một nguồn tin cho biết Warner Bros. muốn chờ diễn biến vụ kiện giữa Johnny Depp và Amber Heard trước khi đưa ra quyết định về tương lai số phận nhân vật Mera.

Dù Warner Bros. chưa đưa ra thông báo chính thức, Amber Heard vẫn tỏ ra tự tin rằng cô sẽ trở lại đảm nhận vai Mera trong bom tấn Aquaman 2 dự kiến khởi quay năm 2021.

Hồi đầu tháng, sự phản đối từ người hâm mộ tăng cao sau khi Warner Bros. yêu cầu Johnny Depp trả vai phù thủy hắc ám Gellert Grindelwald trong thương hiệu Fantastic Beasts và anh đã đồng ý. Ngay trước đó, tài tử thua kiện The Sun tại nước Anh sau khi nam diễn viên cáo buộc tờ báo tội phỉ báng do gọi anh là “kẻ vũ phu”.

Số phận của Mera được cho là lệ thuộc vào diễn biến vụ kiện ngoài đời giữa Johnny Depp và Amber Heard trong thời gian tới. Ảnh: Warner Bros.

Ồn ào xung quanh cuộc ly hôn giữa Depp và Heard chưa khép lại khi cả hai dự kiến đưa nhau ra tòa án Virginia trong năm sau. Theo nguồn tin của We Got This Covered, Warner Bros. sẽ theo dõi sát sao diễn biến vụ kiện tụng.

Theo đó, Amber Heard vẫn tham gia Aquaman 2. Nhưng nếu cô thua kiện Johnny Depp, nhân vật Mera sẽ bị khai tử ở cuối phim. Nguồn tin tiết lộ theo kịch bản ban đầu, gần cuối phim, Mera sẽ chạm trán Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II) và bị trọng thương.

Số phận của nàng công chúa đại dương dự kiến được đội ngũ biên kịch định đoạt sau khi phiên tòa ngoài đời thực hoàn tất. Trong trường hợp Heard thua kiện, Mera không chỉ bỏ mạng, mà còn bị cắt bớt đất diễn ở Aquaman 2. Nhưng điều ngược lại sẽ xảy ra nếu người đẹp thắng kiện chồng cũ.

We Got This Covered cho biết nguồn tin của họ là nơi đầu tiên thông báo về sự trở lại của Batman do Ben Affleck thể hiện ở The Flash. Thông tin sau đó đã được Warner Bros. chính thức xác nhận. Gần đây, nguồn tin này còn cho biết phiên bản Joker của Jared Leto sẽ có diện mạo mới ở phiên bản Justice League của Zack Snyder.

Trên hết, tất cả buộc phải chờ đợi những thông tin chính thức từ Warner Bros. Với Aquaman 2, công chúng hiện chỉ có thể chắc chắn về sự trở lại của Jason Momoa trong vai đế vương Atlantis.