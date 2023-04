Amber Heard bị vợ cũ Johnny Depp chỉ trích

Trong podcast Popcorned Planet, chuyên gia trang điểm Lori Anne Allison kể lần đầu gặp Amber Heard là khi dự tiệc tại nhà chồng cũ. Ấn tượng của cô về Heard là người phụ nữ lộng lẫy và tỏ ra tốt bụng, hội tụ đủ yếu tố để chinh phục trái tim mọi đàn ông.

Thời gian trôi qua, Allison nghe điều tiếng xấu liên quan đến minh tinh Aquaman và biết được Depp không hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này.

Tháng 5/2022, khi Depp kiện Heard tội phỉ báng, Allison đứng về phía chồng cũ. Cô kể có lúc "vừa đi vừa khóc vì quá sợ hãi cho Depp".

Người phụ nữ 66 tuổi giải thích: "Những gì cô ấy (Amber Heard) đã làm thực sự khủng khiếp. Nếu có cách nào đáp trả cô ta một cách hợp pháp, tôi chắc chắn hành động. Nhất định!".

Suốt vụ kiện đó, vợ cũ thỉnh thoảng liên hệ với những người bạn thân thiết của Depp để nắm thông tin, diễn biến. Cô chia sẻ thêm: "Tôi nghĩ vụ kiện giống vụ đắm tàu hoành tráng và nó sẽ diễn ra suôn sẻ cho Depp".

Sau gần một năm xảy ra kiện tụng, tài tử Cướp biển vùng Caribbean đã trở lại cuộc sống bình thường. Allison tin rằng cách Depp hết mình làm sáng tỏ sự thật trong vụ kiện phỉ báng là "quyết định đúng đắn".

Trước lời chỉ trích của vợ cũ Johnny Depp, Heard hiện giữ im lặng.

Johnny Depp và chuyên gia trang điểm Lori Anne Allison kết hôn vào ngày 20/12/1983. Theo Mirror, lễ cưới của bộ đôi mang phong cách truyền thống, được tổ chức tại quê nhà Florida, Mỹ. Lúc ấy, Depp mới 20, đang là thành viên trong một nhóm nhạc, còn vợ anh 25 tuổi.

Hai năm sau, họ chia tay do "những khác biệt không thể hòa giải". Tuy thời gian bên nhau không nhiều, Allison ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp Depp. Cô chính là người giới thiệu ông xã với Nicolas Cage và ủng hộ anh dấn thân vào diễn xuất.

