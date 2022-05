Amber Heard bị chế nhạo là kẻ nói dối

Nhiều người hâm mộ trẻ tuổi của Johnny Depp liên tục chỉ trích nữ diễn viên là kẻ dối trá. Các video chế nhạo sao phim "Aquaman" đạt hàng tỷ lượt xem trên mạng xã hội.

Amber Heard khóc nói: 'Mọi người muốn nướng con tôi trong lò vi sóng' Nữ diễn viên khóc khi chia sẻ việc bị khán giả của Depp tấn công trên mạng xã hội. Nhiều người còn dọa giết cô và con gái.

Theo Daily Mail, những người hâm mộ trẻ tuổi của Johnny Depp đang thực hiện chiến dịch bôi nhọ Amber Heard. Có hơn hàng nghìn video mô tả vợ cũ tài tử Cướp biển vùng Caribbean là kẻ nói dối xuất hiện trên mạng xã hội.

Thậm chí, có những đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi cũng tham gia chiến dịch tẩy chay Amber Heard. Các clip liên quan về phiên tòa phỉ báng suốt 6 tuần qua thu về hàng tỷ lượt xem.

Các video kèm hashtag #JusticeForJohnny cáo buộc Amber Heard là người nói dối, cố tình giả vờ đau khổ trước tòa. Điều này nhằm mục đích nỗ lực xóa bỏ các cáo buộc lạm dụng gia đình cho Johnny Depp.

Nhiều người hâm mộ trẻ ủng hộ Johnny Depp. Ảnh: AP.

Ngoài việc bị gắn với các video chế nhạo, các clip Amber Heard khóc trên tòa thường bị ghép vào lời bài hát Devil Woman của Cliff Richard. Trong khi đó, Johnny Depp được mô tả như anh hùng đáng yêu nhờ xuất trong các bộ phim cho trẻ em như Charlie And The Chocolate Factory và Alice In Wonderland. Nam diễn viên đồng thời thu hút lòng thương của khán giả, đặc biệt là người trẻ khi luôn thể hiện hình ảnh người cha mẫu mực với hai con.

Hôm thứ sáu, Amber Heard nói trước tòa án Fairfax, Virginia rằng cô đang trải qua nỗi đau khổ khôn nguôi trước những kẻ bắt nạt trên Internet. Cô thậm chí nói bản thân và con gái bị dọa giết. "Có người đòi bỏ con gái tôi vào lò vi sóng", Heard nói.

Trước đó, đội ngũ TikTok đang có động thái xóa các bài đăng về Amber Heard tại tòa án Fairfax, đặc biệt là video chế nhạo việc nữ diễn viên mô tả bị bạo hành, tấn công tình dục.

Theo đại diện của TikTok, họ xóa video liên quan đến Johnny Depp và Amber Heard tại tòa án Fairfax, Mỹ vì vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, chính sách chống bắt nạt, trong đó có nội dung miệt thị nạn nhân của bạo lực.

Amber Heard đang thất thế trước tòa án. Ảnh: AP.

"Chúng tôi xóa các video có biểu hiện lạm dụng, bao gồm lời đe dọa hoặc tuyên bố hạ thấp nhằm chế nhạo, làm nhục, đe dọa khiến cá nhân xấu hổ và tổn thương", đại diện TikTok nói với Variety.

Quyết định của TikTok diễn ra giữa lúc nhiều video xúc phạm Amber Heard xuất hiện. Hashtag #amberturd chế nhạo việc nữ diễn viên đại tiện trên giường ngủ của Johnny Depp đạt hơn 1,2 tỷ lượt xem. Các video tái hiện lời khai của Amber Heard theo cách chế giễu của một tài khoản được xem ít nhất 10 triệu lần. Con số này không ngừng tăng.