Amazon ngừng bán chốt giả dây đai an toàn tại Ấn Độ

Quyết định này được đưa ra sau khi một doanh nhân địa phương qua đời trong một vụ tai nạn ôtô vào cuối tuần qua khi không thắt dây đai an toàn.

Vụ tai nạn ôtô gây nên cái chết của doanh nhân Cyrus Mistry đã gây chấn động cuối tuần qua tại Ấn Độ. Nguyên nhân tử vong được xác định là do không thắt dây đai an toàn, khiến Bộ trưởng Bộ Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari và sàn thương mại điện tử Amazon quyết định ban hành lệnh cấm bán chốt giả dây đai an toàn.

Chia sẻ với Reuters, đại diện Amazon cho biết công ty đã xóa các sản phẩm có liên quan và sẽ có hành động nghiêm khắc đối với bất kỳ người bán nào cung cấp các sản phẩm tương tự.

Ấn Độ là thị trường xe hơi lớn thứ 4 thế giới và chỉ tính riêng trong năm 2021, tai nạn ôtô đã cướp đi sinh mạng của hơn 150.000 người, đồng nghĩa trung bình cứ 4 phút lại có một người tử vong.

Quốc gia này đang thúc đẩy việc thay đổi nhận thức và lên kế hoạch áp dụng bộ luật bắt buộc thắt dây an toàn không chỉ cho hàng ghế trước mà còn cho cả hàng ghế sau. Ấn Độ hy vọng điều này sẽ giúp số vụ tai nạn và tử vong giảm đi một nửa vào cuối năm 2024.

Mặc dù chốt giả dây đai an toàn không còn được bán tại Ấn Độ, Amazon lại không ngăn chặn việc bán các sản phẩm này tại Mỹ và các thị trường khác.

Tại Việt Nam, các sản phẩm này được bán tràn lan trên các sàn thương mại điện tử. Khảo sát nhanh của Zing trên sàn thương mại điện tử Shopee, chốt giả dây đai an toàn có giá dao động 25.000-70.000 đồng tùy thuộc vào chất liệu và kiểu dáng.